Estuaire : les élus locaux invités à déclarer leurs biens

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Du 16 au 19 octobre 2026, les membres des bureaux des collectivités locales de la province de l’Estuaire ont été sensibilisés à l’obligation légale de déclaration de biens. Initiée par la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (CNLCEI), cette campagne vise à moraliser la gestion publique et à prévenir l’enrichissement illicite au Gabon, rapporte L’Union.

À cette occasion, le président de l’institution, Nestor Mbou, a rappelé les échéances prévues par la loi : le patrimoine doit être déclaré dans les trois mois suivant la prise de fonctions, puis mis à jour en cours de mandat ainsi qu’à la cessation définitive des charges.

Retards constatés et sanctions encourues

Cependant, la CNLCEI déplore le non-respect de ces délais par de nombreux responsables, en particulier les élus issus des scrutins municipaux et départementaux de novembre 2025. Face à ces manquements répétés, la Commission entend rappeler chacun à ses devoirs.

Nestor Mbou a fermement souligné que la loi prévoit un arsenal de contraintes pour les retardataires ou les mauvais payeurs : de la simple mise en demeure jusqu’aux sanctions disciplinaires, financières ou pénales en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration.

Un impératif de transparence soutenu sur le terrain

Saluée par la gouverneure de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba, cette initiative constitue un levier essentiel de salubrité publique. Pour les acteurs provinciaux, la déclaration de patrimoine demeure un gage d’intégrité incontournable pour maintenir la confiance entre l’administration et les citoyens.

D’abord déployée dans les localités de l’Estuaire, cette opération de sensibilisation et de contrôle a vocation à s’étendre sur l’ensemble du territoire national. Elle rappelle que tout dépositaire de l’autorité publique, qu’il soit membre du gouvernement, haut fonctionnaire ou élu local, reste comptable de son intégrité financière devant la nation.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire