Mulundu : quatre individus appréhendés pour trafic de pointes d’ivoire

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Cinq individus ont été interpellés les 22, 23 et 24 septembre 2026 au village Lipaka 2, dans le département de Mulundu, pour possession illégale de pointes d’ivoire. L’opération a permis de saisir quatre défenses provenant de deux éléphants tués, ainsi qu’une arme à feu et des munitions, rapporte un communiqué de l’ONG Conservation Justice.

L’affaire fait suite au signalement de l’abattage d’un éléphant dans ce village situé sur l’axe Lastoursville-Moanda. Alertés, les agents des Eaux et Forêts se sont rendus sur place et ont découvert la dépouille de l’animal, découpée et privée de ses pointes d’ivoire. Cette découverte a conduit à des investigations menées conjointement avec les forces de l’ordre.

Des pointes d’ivoire et une arme saisies

Les opérations menées du 22 au 24 septembre ont permis d’interpeller cinq personnes. Les enquêteurs ont découvert quatre pointes d’ivoire correspondant à deux éléphants abattus. Ils ont également saisi une arme à feu de calibre 12 et des munitions de fabrication artisanale détenues par l’un des mis en cause.

Parmi les cinq personnes interpellées, l’une a été mise hors de cause, faute d’implication dans les faits. Les quatre autres ont été présentées au parquet de la République à Libreville le 28 septembre 2026, où une information judiciaire a été ouverte pour établir les responsabilités de chacun.

Deux mandats de dépôt délivrés

À l’issue de la procédure, le juge d’instruction a délivré deux mandats de dépôt et accordé la liberté provisoire aux deux autres présumés trafiquants. L’affaire suit son cours dans le cadre d’une instruction spécialisée. Selon l’article 390 du Code pénal gabonais, les mis en cause encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement et une amende égale au quintuple de la valeur des produits saisis.

Une espèce toujours menacée

Selon les estimations rapportées par Conservation Justice, le Gabon abriterait environ 95 000 éléphants de forêt, soit plus de la moitié de la population mondiale de cette espèce. Malgré cette présence importante, ces animaux restent menacés par le braconnage, la réduction de leur habitat et le dérèglement climatique, qui perturbe notamment leur alimentation.

Pour renforcer leur protection, plusieurs pistes sont avancées : la sensibilisation des populations, le développement d’activités économiques alternatives pour les communautés locales et la promotion de l’écotourisme. La rigueur dans l’application de la loi reste également essentielle pour lutter contre le trafic d’ivoire et préserver cette espèce emblématique au Gabon.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire