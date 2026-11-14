Kango : Olam Palm Gabon accompagne des coopératives agricoles vers l’autonomie économique

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Olam Palm Gabon et Olam Rubber Gabon ont organisé, le 13 novembre 2026 à Kango, dans la province de l’Estuaire, la deuxième édition de la Foire agricole des coopératives, sous le patronage du ministère de l’Agriculture. En présence de plusieurs membres du gouvernement et de partenaires institutionnels, cette rencontre a permis de valoriser les productions locales et les initiatives entrepreneuriales des communautés rurales. À travers son programme de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Olam indique accompagner 23 coopératives regroupant 297 membres sur 148 hectares, avec pour objectif de renforcer leur autonomie économique.

Comment permettre aux populations rurales de tirer durablement des revenus de leurs activités agricoles ? Cette question était au cœur de la deuxième édition de la Foire agricole des coopératives de Kango. Organisée par Olam Palm Gabon et Olam Rubber Gabon, la manifestation a réuni le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Guy Bertrand Mapangou, ainsi que la ministre chargée des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat, Zenaba Gninga Chaning. Des représentants du FMI, de plusieurs ambassades et d’organismes de financement ont également participé à cette rencontre, aux côtés du directeur général d’Olam Palm Gabon, Christophe Eyi.

297 membres accompagnés dans quatre provinces

Selon les données communiquées par l’entreprise, son programme d’accompagnement concerne actuellement 23 coopératives agricoles réparties dans le Woleu-Ntem, le Moyen-Ogooué, la Ngounié et l’Estuaire. Ces structures regroupent 297 membres et exploitent une superficie cumulée de 148 hectares. L’objectif affiché est de favoriser leur organisation, d’améliorer leurs capacités de production et de leur permettre de développer progressivement des activités économiques indépendantes.

À Kango, les producteurs ont présenté leurs récoltes et leurs initiatives aux visiteurs, dans l’espoir de nouer de nouveaux partenariats commerciaux. Cette exposition constitue une occasion de rapprocher les coopératives des acheteurs et des structures d’accompagnement. Toutefois, l’autonomisation économique ne dépend pas uniquement de la production agricole : elle suppose également un accès régulier aux marchés, des débouchés commerciaux fiables et une maîtrise des coûts d’exploitation.

Des coopératives récompensées pour leurs initiatives

La foire a également été marquée par la remise de chèques-cadeaux à plusieurs coopératives de Kango, avec le soutien des partenaires Point Vert et Space for Giants. Cette initiative vise à encourager les producteurs et à reconnaître les efforts engagés dans le développement de leurs activités. Les critères de sélection des bénéficiaires et la valeur des récompenses n’ont cependant pas été précisés dans les informations communiquées.

Au-delà de ces distinctions, la présence de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) et de la SODEC a permis de mettre en évidence la question du financement des initiatives rurales. Pour les coopératives, l’accès aux équipements, aux intrants agricoles et aux ressources financières demeure déterminant pour accroître la production et développer des activités de transformation.

À Woubele 1, une coopérative de 11 hectares mise en lumière

La journée s’est poursuivie par une visite de terrain au village Woubele 1, au sein de la coopérative Grâce de Dieu. Exploitant 11 hectares de plantations, cette structure a présenté ses réalisations aux autorités et aux partenaires présents. Les échanges ont notamment porté sur les conditions de production, les besoins des exploitants et les difficultés rencontrées dans la conduite de leurs activités agricoles.

Cette immersion a permis d’illustrer les perspectives offertes par l’entrepreneuriat villageois, mais également les contraintes auxquelles les producteurs restent confrontés. Parmi celles-ci figure la protection des cultures contre les incursions d’éléphants, un phénomène susceptible de provoquer des pertes de récoltes et de fragiliser les revenus des ménages ruraux.

Des barrières électriques pour protéger les plantations

Pour répondre à cette problématique, Olam Palm Gabon indique travailler avec le ministère des Eaux et Forêts et l’organisation Space for Giants au déploiement de barrières électriques destinées à limiter les conflits entre les populations et les éléphants. Ces installations visent à protéger les plantations tout en favorisant la cohabitation entre les activités agricoles et la faune sauvage.

L’efficacité de ces dispositifs dépend néanmoins de leur implantation, de leur entretien et de leur suivi dans la durée. Leur contribution à la réduction des pertes agricoles devra pouvoir être appréciée à partir de résultats mesurables. La protection des cultures constitue, en effet, un préalable important à la sécurisation des revenus des coopératives et à la pérennité des investissements consentis.

De la production agricole à la transformation locale

À plus long terme, Olam Palm Gabon entend accompagner les coopératives vers des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment la transformation, le conditionnement et la commercialisation de leurs productions. Cette évolution pourrait contribuer à diversifier les sources de revenus et à créer des emplois dans les territoires ruraux, à condition que les producteurs disposent des équipements, des compétences et des débouchés nécessaires.

La deuxième édition de la Foire agricole de Kango met ainsi en évidence le rôle que peuvent jouer les entreprises privées dans l’accompagnement des communautés riveraines. Mais la portée réelle de cette politique RSE devra aussi s’apprécier à travers l’évolution des rendements, des revenus des producteurs et de leur capacité à fonctionner sans assistance permanente. Pour Olam, le prochain défi sera donc de démontrer que l’accompagnement de ces 23 coopératives se traduit progressivement par une autonomie économique durable.