Africa CDC : l’ancien ministre Guy Patrick Obiang Ndong nommé représentant pays en Centrafrique

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L’ancien ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a été nommé représentant pays du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) en République centrafricaine. Annoncée le 13 novembre 2026 à Libreville, lors de la troisième réunion annuelle du Comité de pilotage régional d’Africa CDC pour l’Afrique centrale, cette désignation constitue, selon un communiqué publié le 14 novembre, une première pour un ressortissant gabonais. Une nomination qui intervient dans un contexte de renforcement de la surveillance épidémiologique et de la coopération sanitaire en Afrique centrale.

Après avoir occupé les fonctions de ministre de la Santé au Gabon, Guy Patrick Obiang Ndong poursuit son parcours professionnel à l’échelle continentale. Sa nomination à la représentation d’Africa CDC en République centrafricaine le place désormais au cœur des dispositifs de prévention et de gestion des urgences sanitaires dans un pays confronté à d’importants défis structurels. Au-delà de la reconnaissance de son expérience, cette désignation intervient alors que les États de la sous-région cherchent à renforcer leur coordination face aux menaces épidémiques transfrontalières.

Une nomination annoncée lors d’une rencontre continentale à Libreville

L’annonce est intervenue le vendredi 13 novembre 2026, au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie, à l’occasion de la troisième réunion annuelle du Comité de pilotage régional du Centre de coordination régional d’Africa CDC pour l’Afrique centrale. Organisée sous le patronage du président Brice Clotaire Oligui Nguema, cette rencontre a réuni plusieurs responsables sanitaires africains autour des enjeux de sécurité sanitaire régionale.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, en présence notamment de la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, et du directeur général d’Africa CDC, Dr Jean Kaseya. Les échanges ont porté sur la nécessité de renforcer les capacités des États en matière de surveillance épidémiologique, de prévention des maladies et de coordination des réponses aux urgences de santé publique.

Une mission stratégique dans un environnement sanitaire sensible

En République centrafricaine, Guy Patrick Obiang Ndong aura notamment pour mission d’accompagner les autorités nationales dans le renforcement du système de santé, l’amélioration de la surveillance épidémiologique et la préparation aux situations d’urgence. Son action devra également contribuer à la coordination des interventions sanitaires avec les partenaires nationaux et internationaux.

Cette responsabilité prend une dimension particulière en raison de la proximité géographique de la Centrafrique avec la République démocratique du Congo, régulièrement confrontée à des épisodes épidémiques, notamment de maladie à virus Ebola. Les risques de propagation transfrontalière imposent des mécanismes efficaces de détection précoce, de partage d’informations et de mobilisation des capacités de riposte. Dans ce contexte, la représentation d’Africa CDC constitue un relais important entre les autorités sanitaires nationales et les dispositifs continentaux de prévention.

L’expérience de la gestion du Covid-19 mise à contribution

Le choix de Guy Patrick Obiang Ndong s’appuie notamment sur son expérience à la tête du ministère gabonais de la Santé pendant la pandémie de Covid-19. Cette période avait nécessité la mise en place de dispositifs de surveillance, de coordination institutionnelle et de mobilisation des ressources pour organiser la réponse sanitaire nationale.

Cette expérience constitue un élément de son parcours, même si les résultats de la politique sanitaire conduite durant cette période peuvent faire l’objet d’appréciations distinctes. Ses nouvelles responsabilités exigeront désormais une adaptation aux réalités du système de santé centrafricain, notamment en matière de ressources humaines, d’infrastructures, de surveillance des maladies et de coopération avec les partenaires techniques et financiers.

Une reconnaissance pour l’expertise sanitaire gabonaise

Au-delà du parcours individuel de l’ancien ministre, cette nomination illustre la présence croissante de professionnels gabonais dans les institutions africaines. Selon le communiqué annonçant sa désignation, Guy Patrick Obiang Ndong devient le premier ressortissant gabonais à occuper une fonction de représentant pays au sein d’Africa CDC, institution spécialisée de l’Union africaine.

Lors de la rencontre de Libreville, Hermann Immongault a rappelé la nécessité de « Prévenir plutôt que subir, anticiper plutôt que réagir tardivement, coordonner nos moyens plutôt que d’agir de manière isolée ». Une orientation qui résume les défis auxquels le nouveau représentant devra contribuer à répondre. Pour Guy Patrick Obiang Ndong, l’enjeu sera désormais de traduire son expérience institutionnelle en résultats concrets au service de la prévention des épidémies et du renforcement des capacités sanitaires de la République centrafricaine.