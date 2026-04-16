Japon : appel à candidatures pour la 20e édition du Prix international du manga 

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Le Japon a lancé les candidatures pour la 20e édition du Japan International MANGA Award. Un prix porté par le ministère japonais des Affaires étrangères pour promouvoir la culture manga et les échanges culturels à l’international. Ouvertes depuis le 15 avril 2026, les inscriptions sont accessibles jusqu’au 30 juin 2026 pour ceux désireux de participer à ce concours .

Le concours s’adresse aux créateurs et amoureux de manga du monde entier. Les œuvres collectives sont aussi comprises à la seule condition que l’artiste soit de nationalité étrangère. Les œuvres soumises doivent compter au minimum 16 pages, être publiées ou inédites, et avoir été créées au cours des trois dernières années, soit entre 2023 et 2026. Les organisateurs précisent aussi qu’une œuvre principalement générée par intelligence artificielle ne sera pas acceptée.

Une vitrine internationale à portée de crayon !

Le prix distingue plusieurs niveaux de récompense. Il s’agit d’un Gold Award pour la meilleure œuvre, de trois Silver Awards, d’une dizaine de Bronze Awards, ainsi qu’un éventuel Special Encouragement Award. Les lauréats de l’or et de l’argent recevront un certificat, un trophée et une invitation au Japon d’environ sept jours pour la cérémonie. L’envoi des candidatures se fait en fichier PDF, accompagné du formulaire Microsoft Forms, avec une traduction japonaise facultative. Pour souscrire il suffit de se rendre sur le site http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html.

Le ministère japonais des Affaires étrangères exige également que les participants n’envoient qu’une seule œuvre, que les fichiers soient correctement nommés et que les pages soient numérotées. Pour les candidats vivant hors du Japon, le dossier devra passer par l’ambassade ou le consulat japonais compétent, qui transmettra ensuite un lien d’upload. La cérémonie de remise des prix est annoncée à Tokyo pour février ou mars 2027, tandis que les résultats seront publiés sur le site du concours et celui du ministère. À vos crayons, dessinez et postulez !