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Banque mondiale : le Gabon prend les rênes du Groupe Afrique II

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 16h04min
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En premier plan les ministres Louise Pierrette Mvono et Thierry Minko © D.R.
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C’est une étape diplomatique et économique majeure pour Libreville sur la scène internationale. Le Gabon vient d’accéder officiellement à la présidence du Groupe Afrique II au sein du Groupe de la Banque mondiale, a rapporté l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) de source officielle.

À travers cette fonction prestigieuse, le Gabon devient le porte-parole et le défenseur des priorités de 23 pays membres au sein de l’institution de Bretton Woods. La passation de charge s’est déroulée lors d’une cérémonie solennelle, en présence d’Harold Tavares, Administrateur du Groupe Afrique II, et de plusieurs gouverneurs africains.

Louise Pierrette Mvono, gouverneur pour le Gabon, succède à Ilyas Moussa Dawaleh, ministre de l’Économie et des Finances de Djibouti. Ce passage de témoin s’inscrit dans le cadre du principe de rotation géographique rigoureux qui régit le fonctionnement de l’institution. Pour mener à bien cette mission, elle sera épaulée par le vice-gouverneur Thierry Minko.

Un programme axé sur des résultats concrets

Loin d’être une simple fonction honorifique, cette présidence est perçue par Libreville comme « un levier d’action et de résultats concrets ». La feuille de route gabonaise pour le Groupe Afrique II s’articule autour de défis cruciaux pour le continent notamment l’emploi des jeunes et le soutien aux petits États ; la lutte contre le changement climatique ; le renforcement du multilatéralisme et une meilleure coordination entre le FMI et la Banque mondiale.

Le Groupe Afrique II joue un rôle de pivot essentiel. Il sert d’interface entre les gouvernements africains et les experts internationaux pour négocier des financements et porter une voix collective lors des réunions statutaires.

En occupant ce poste stratégique, le Gabon ambitionne de porter une vision « plus forte et résolument tournée vers des solutions durables ». Cette présidence offre au pays l’opportunité de peser davantage sur les décisions mondiales tout en favorisant un développement harmonieux et solidaire pour l’ensemble des pays du groupe.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 16h04min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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