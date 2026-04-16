Franceville : des suspects aux arrêts après la tentative de cambriolage au Trésor

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Quatre individus de nationalité gabonaise auraient été interpellés par les forces de gendarmerie, récemment, au quartier Wendzé, dans le troisième arrondissement de Franceville. Selon l’Union dans son édition du 15 avril 2026, ces derniers auraient été arrêtés à la suite d’une tentative de cambriolage visant l’annexe du Trésor public de la province.

Le phénomène de l’insécurité est de plus en plus grandissant dans le pays. En effet, les forces de gendarmerie ont procédé à une intervention musclée la semaine dernière au sein du Trésor public de Franceville. Pour cause, une tentative de cambriolage par quatre hommes, allant de 26 ans à 35 ans. Ces derniers auraient tenté de s’introduire dans les locaux administratifs de l’institution aux environs de 2 heures du matin. L’intervention des forces de gendarmerie aurait permis de faire échec à leur action, entraînant la fuite des suspects avant leur interpellation quelques heures plus tard.

Un cambriolage déjoué au Trésor public, les auteurs présumés arrêtés

À la suite de l’alerte, des opérations de recherche auraient été immédiatement engagées par les éléments de la gendarmerie nationale. Ces investigations auraient permis de localiser les suspects quelques temps après dans le quartier Wendzé, où ils auraient été interpellés quelques heures après leur fuite initiale. Toujours selon l’Union, les mis en cause auraient ensuite été remis aux autorités judiciaires compétentes. Présentés devant le magistrat instructeur près le Tribunal de première instance de Franceville, ils auraient été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de la localité.

Ces derniers seraient poursuivis pour tentative de vol aggravé et association de malfaiteurs. Des faits prévus et punis par les dispositions du Code pénal en vigueur. Cette affaire relance les discussions sur les difficultés liées à la jeunesse, surtout l’insécurité. Le chômage des jeunes est souvent cité comme un facteur important, car le manque d’emploi peut pousser certains d’entre eux vers des comportements à risque ou illégaux. Il devient donc urgent que le gouvernement multiplie les solutions concrètes afin de créer des emplois pour les jeunes. La lutte contre l’insécurité passe aussi par la réduction du chômage endémique qui touche le pays depuis plusieurs années.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire