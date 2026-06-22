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Selon le Rapport 2026 sur la démocratie publié par l’institut V-Dem, le Gabon est classé parmi les autocraties électorales et occupe la 114e place mondiale dans le classement de l’Indice de démocratie libérale (LDI) pour l’année 2025. Cette catégorie désigne des régimes où des élections multipartites existent formellement, mais où les conditions essentielles à une véritable démocratie, telles que la liberté d’expression, l’indépendance des institutions et l’équité électorale, demeurent insuffisantes. Le rapport souligne que le pays reste éloigné des standards requis pour être considéré comme une démocratie électorale.

Cette évaluation intervient dans un contexte politique marqué par la transition engagée après la chute du régime d’Ali Bongo en août 2023. Si les autorités de transition ont multiplié les promesses de réformes institutionnelles et de refondation de l’État, les données de V-Dem indiquent que les transformations observées ne se traduisent pas encore par une amélioration significative des indicateurs démocratiques. Le Gabon figure ainsi dans la catégorie des États où les mécanismes électoraux coexistent avec des restrictions persistantes des libertés et des contre-pouvoirs.

Une position révélatrice des défis démocratiques

Le classement du Gabon reflète également une tendance plus large observée en Afrique subsaharienne. Le rapport note que la région connaît un recul des avancées démocratiques enregistrées au cours des dernières décennies. Dans plusieurs pays, les institutions peinent à garantir une pleine participation citoyenne, tandis que les libertés publiques et la transparence du processus politique demeurent fragiles. Le Gabon s’inscrit dans ce paysage régional où les aspirations démocratiques se heurtent encore à des obstacles structurels.

À l’échelle mondiale, V-Dem recense 92 autocraties contre 87 démocraties en 2025. Les autocraties électorales constituent aujourd’hui le régime politique le plus répandu. Le maintien du Gabon dans cette catégorie rappelle l’ampleur des réformes encore nécessaires pour renforcer l’État de droit, garantir des élections pleinement compétitives et consolider les libertés fondamentales. Les prochaines échéances politiques seront donc déterminantes pour mesurer la capacité du pays à progresser vers un système démocratique plus abouti.