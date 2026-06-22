A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Indice de démocratie libérale : le Gabon, une « autocratie électorale » classé au 114e rang mondial

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 13h52min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Des citoyens célébrant le coup d'État du 30 aout au côté des militaires © Desirey Minkoh/Afrikimages
Ecouter l'article

Selon le Rapport 2026 sur la démocratie publié par l’institut V-Dem, le Gabon est classé parmi les autocraties électorales et occupe la 114e place mondiale dans le classement de l’Indice de démocratie libérale (LDI) pour l’année 2025. Cette catégorie désigne des régimes où des élections multipartites existent formellement, mais où les conditions essentielles à une véritable démocratie, telles que la liberté d’expression, l’indépendance des institutions et l’équité électorale, demeurent insuffisantes. Le rapport souligne que le pays reste éloigné des standards requis pour être considéré comme une démocratie électorale.

Cette évaluation intervient dans un contexte politique marqué par la transition engagée après la chute du régime d’Ali Bongo en août 2023. Si les autorités de transition ont multiplié les promesses de réformes institutionnelles et de refondation de l’État, les données de V-Dem indiquent que les transformations observées ne se traduisent pas encore par une amélioration significative des indicateurs démocratiques. Le Gabon figure ainsi dans la catégorie des États où les mécanismes électoraux coexistent avec des restrictions persistantes des libertés et des contre-pouvoirs.

Une position révélatrice des défis démocratiques

Le classement du Gabon reflète également une tendance plus large observée en Afrique subsaharienne. Le rapport note que la région connaît un recul des avancées démocratiques enregistrées au cours des dernières décennies. Dans plusieurs pays, les institutions peinent à garantir une pleine participation citoyenne, tandis que les libertés publiques et la transparence du processus politique demeurent fragiles. Le Gabon s’inscrit dans ce paysage régional où les aspirations démocratiques se heurtent encore à des obstacles structurels.

À l’échelle mondiale, V-Dem recense 92 autocraties contre 87 démocraties en 2025. Les autocraties électorales constituent aujourd’hui le régime politique le plus répandu. Le maintien du Gabon dans cette catégorie rappelle l’ampleur des réformes encore nécessaires pour renforcer l’État de droit, garantir des élections pleinement compétitives et consolider les libertés fondamentales. Les prochaines échéances politiques seront donc déterminantes pour mesurer la capacité du pays à progresser vers un système démocratique plus abouti.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 13h52min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Eteke : 55 individus interpellés lors d’un coup de filet majeur contre l’orpaillage clandestin

22 juin 2026 à 12h00min

Russie : risque d’exclusion pour 200 étudiants gabonais faute de paiement

22 juin 2026 à 11h33min

Gabon : Plus de 2 400 hectares de forêts perdus fin 2025

22 juin 2026 à 11h08min

Afrique du Sud : Kemi Seba maintenu en prison jusqu’au 14 juillet

22 juin 2026 à 10h53min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : la conservation des cendres funéraires désormais interdite 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Gabon : la conservation des cendres funéraires désormais interdite
[#Reportage] Gabon : le VPN, ce super héros pour la survie de la presse en ligne 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Gabon : le VPN, ce super héros pour la survie de la presse en ligne
[#Reportage] SEEG : réussir ou ouvrir la voie à une nouvelle privatisation ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] SEEG : réussir ou ouvrir la voie à une nouvelle privatisation ?
[#Reportage] Corbeilles de propreté : un luxe dans une capitale insalubre 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Corbeilles de propreté : un luxe dans une capitale insalubre
[#Journal] Le 19H30 du 21 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 21 Juin 2026
[#Reportage] Libreville : les usagers asphyxiés par le coût du transport 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Libreville : les usagers asphyxiés par le coût du transport
S'abonner
Bouton retour en haut de la page