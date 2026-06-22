Gabon : la CEEAC rêve d’une intégration économique et commerciale d’ici 2050

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Réunis à Libreville du 15 au 17 juin 2026, les experts des États membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ont franchi une étape importante dans l’élaboration de la Vision 2050 de l’organisation et de son Plan stratégique indicatif à moyen terme (PSIMT) 2026-2030. Pendant trois jours, les représentants de sept pays membres ont travaillé avec les experts de la Commission afin d’enrichir ces documents qui doivent servir de feuille de route pour le développement et l’intégration régionale au cours des prochaines décennies. Les textes seront soumis à l’examen des ministres avant leur adoption par les instances compétentes de la Communauté.

Cette rencontre, présidée par le Commissaire en charge du Marché commun, des Affaires économiques, monétaires et financières de la CEEAC, visait à consolider une vision commune pour l’Afrique centrale. Les participants ont notamment évalué les orientations stratégiques proposées par la Commission et formulé plusieurs recommandations destinées à renforcer la cohérence des objectifs, des résultats attendus et des mécanismes de mise en œuvre. L’ambition affichée est de doter la région d’un cadre de développement capable d’accélérer son intégration économique et de répondre aux défis structurels qui freinent encore sa compétitivité.

Une vision fondée sur six piliers de transformation

Baptisée « Vision pour une transformation durable de la CEEAC à l’horizon 2050 », cette stratégie projette l’Afrique centrale comme un espace intégré, pacifique, résilient et prospère. Sa réalisation repose sur six piliers majeurs : le renforcement de la coopération politique, de la paix, de la sécurité et de la gouvernance ; l’intégration économique, monétaire, financière et commerciale ; le développement des infrastructures et de l’intégration physique ; la promotion de l’agriculture, de la transformation productive et de la préservation de l’environnement ; l’intégration humaine et sociale ; ainsi que le renforcement de la gouvernance institutionnelle. Ces axes doivent permettre de construire un marché régional plus dynamique et mieux connecté.

Pour traduire cette ambition en actions concrètes, la Commission a également présenté le PSIMT 2026-2030, premier plan quinquennal d’opérationnalisation de la Vision 2050. Les experts ont recommandé la mise en place d’une revue à mi-parcours, d’une évaluation finale du programme ainsi que d’une stratégie de mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers. À l’issue des travaux, les projets de Vision et de Plan stratégique ont été validés au niveau technique et transmis aux ministres, marquant une nouvelle étape vers l’approfondissement de l’intégration économique et commerciale en Afrique centrale.