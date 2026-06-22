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L’enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC) de l’année 2024 révèle que seules 10,9% de femmes ont atteint le niveau supérieur dans leur parcours d’études. Une donnée légèrement faible devant l’attrait pour les hommes au études supérieures. Cet écart qui met en évidence les disparités persistantes dans l’accès à l’enseignement universitaire et aux formations de haut niveau.

Les différences entre hommes et femmes demeurent peu significatives jusqu’au cycle secondaire. Les niveaux d’instruction apparaissent relativement similaires dans les premières étapes du parcours scolaire. Mais au-delà du secondaire, les hommes prennent légèrement l’avantage, traduisant les difficultés auxquelles certaines femmes restent confrontées pour poursuivre leurs études. Une fois le baccalauréat obtenu,14,1% des hommes poursuivent leurs études au supérieur contre seulement 10,9% de femmes au sortir du cycle secondaire.

Les femmes encores soustraites des études supérieures

Si en apparences les femmes sont nombreuses, elles ont été moins représentées. Pourtant, les disparités sont moins visibles dans les niveaux primaires et secondaires,indique le rapport. Ce qui devrait interpeller les autorités quant aux obstacles qui se dressent sur le chemin de ces dernières. En effet, elles sont souvent ralenties par des grossesses ou des contraintes familiales ou financières. Cela pourrait aussi se justifier par la concentration des écoles supérieures en zones urbaines.

En outre, l’enquête souligne une également une évolution du niveau d’instruction dans les zones rurales. Même en milieu rural, les personnes non instruites deviennent minoritaires, représentant seulement 8,8% de la population. Cette tendance témoigne d’une amélioration progressive de l’accès à l’éducation dans les localités éloignées des grands centres urbains. Selon le rapport, 13,9% des personnes vivant en milieu urbain ont atteint ce niveau d’enseignement.

Une réalité qui illustre encore les écarts entre zones urbaines et rurales en matière d’accès aux formations universitaires et aux opportunités éducatives.Selon le moteur de recherche Google, le niveau d’instruction d’un pays est une mesure complexe qui peut être évaluée à travers les données de l’accès à l’éducation, et la qualification de la population.