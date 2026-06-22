Derniers articlesECONOMIE

Importation de viande de dinde : le Gabon au 9e rang mondial avec 2 175t en 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 13h38min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

L’interdiction de l’importation de poulet de chair à l’horizon janvier 2027 constitue l’un des objectifs majeurs du gouvernement dans sa quête de souveraineté alimentaire. Cette mesure vise à réduire la forte dépendance du pays aux importations de produits avicoles. Pourtant, les chiffres publiés par le média économique EcoMatin illustrent l’ampleur du défi. En 2025, le Gabon a importé 2 175 tonnes de viande de dinde, soit une progression de 37,15 % par rapport à 2024. Cette hausse place le pays au neuvième rang mondial des importateurs de cette catégorie de viande, témoignant de l’importance de la demande locale.

Selon EcoMatin, qui s’appuie sur les données de l’Association brésilienne de la protéine animale (ABPA), l’Afrique demeure l’un des principaux marchés de la volaille brésilienne. Dans l’espace CEMAC, les importations de viande de poulet et de dinde ont dépassé les 70 000 tonnes en 2025. À eux seuls, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo ont absorbé 70 879 tonnes de produits avicoles, soit une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente. Cette dynamique met en évidence la dépendance de la sous-région aux approvisionnements extérieurs pour satisfaire sa consommation.

Le Gabon veut inverser la tendance

Si le Congo demeure de loin le principal importateur de la zone, avec 64 748 tonnes de poulet brésilien et 883 tonnes de viande de dinde importées en 2025, le Gabon n’échappe pas à cette vulnérabilité. Même à des volumes plus modestes, le niveau des importations révèle les limites actuelles de la production locale. Conscient de cet enjeu stratégique, le gouvernement a inscrit le développement de l’agriculture et de l’élevage parmi les priorités du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Depuis l’annonce de la future interdiction des importations de poulet de chair, Libreville suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs nationaux et étrangers. À travers le Plan d’urgence de la filière avicole (PUFA), l’État ambitionne de mobiliser plus de 775 milliards de FCFA pour soutenir le développement du secteur. Ce programme prévoit notamment la création de fermes pilotes modernes ainsi que le renforcement des partenariats public-privé, avec pour objectif d’accroître la production nationale et de réduire progressivement la dépendance aux importations.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 13h38min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Eteke : 55 individus interpellés lors d’un coup de filet majeur contre l’orpaillage clandestin

22 juin 2026 à 12h00min

Russie : risque d’exclusion pour 200 étudiants gabonais faute de paiement

22 juin 2026 à 11h33min

Gabon : Plus de 2 400 hectares de forêts perdus fin 2025

22 juin 2026 à 11h08min

Afrique du Sud : Kemi Seba maintenu en prison jusqu’au 14 juillet

22 juin 2026 à 10h53min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : la conservation des cendres funéraires désormais interdite 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Gabon : la conservation des cendres funéraires désormais interdite
[#Reportage] Gabon : le VPN, ce super héros pour la survie de la presse en ligne 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Gabon : le VPN, ce super héros pour la survie de la presse en ligne
[#Reportage] SEEG : réussir ou ouvrir la voie à une nouvelle privatisation ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] SEEG : réussir ou ouvrir la voie à une nouvelle privatisation ?
[#Reportage] Corbeilles de propreté : un luxe dans une capitale insalubre 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Corbeilles de propreté : un luxe dans une capitale insalubre
[#Journal] Le 19H30 du 21 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 21 Juin 2026
[#Reportage] Libreville : les usagers asphyxiés par le coût du transport 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Libreville : les usagers asphyxiés par le coût du transport
S'abonner
Bouton retour en haut de la page