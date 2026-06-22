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Gabon : les uniformes militaires bientôt confectionnés localement

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 13h35min
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Des militaires gabonais lors d'un rassemblement © D.R.
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Les députés de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Défense nationale et de l’Intégration régionale ont examiné un projet de loi portant création d’un Atelier de confection des uniformes des Forces de défense et de sécurité. Défendu par le ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, ce texte vise à doter le Gabon d’un outil industriel capable de produire localement les tenues militaires, jusque-là largement importées. Cette initiative s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’autonomie logistique des forces armées nationales.

Pour le membre du gouvernement, la création de cette structure répond à une réalité devenue préoccupante avec l’augmentation des effectifs militaires. Selon Brigitte Onkanowa, la dépendance aux fournisseurs étrangers pour l’approvisionnement en uniformes expose le pays à des contraintes logistiques et financières importantes. Elle estime ainsi qu’il est devenu nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie fondée sur la souveraineté et la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement des équipements destinés aux forces de défense et de sécurité.

Des garanties attendues sur la qualité et la gestion

Au cours des échanges, plusieurs parlementaires ont exprimé leur soutien au projet tout en demandant des garanties sur sa mise en œuvre. L’honorable Jean Gaspard Ntoutoume Ayi a notamment insisté sur la nécessité d’assurer une qualité de production au moins équivalente à celle des uniformes actuellement importés. Selon lui, cette initiative pourrait constituer un levier pour l’emploi local et la valorisation du savoir-faire national. De son côté, l’honorable Jean François Ndongou a soulevé la question de la gouvernance financière, s’interrogeant sur les mécanismes qui permettront d’éviter d’éventuels dépassements budgétaires.

En réponse à ces préoccupations, Brigitte Onkanowa a indiqué que le futur atelier sera un service d’appui commun destiné à l’ensemble des forces déployées sur le territoire national. Elle a assuré que cette structure contribuera à améliorer l’efficacité de l’approvisionnement tout en garantissant une gestion plus rigoureuse des dépenses liées à l’habillement militaire. Convaincus des bénéfices attendus en matière de souveraineté et de rationalisation des coûts, les députés ont transmis le texte en commission ad hoc pour finalisation, ouvrant ainsi la voie à une adoption prochaine.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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