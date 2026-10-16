Gab’Oil : la nouvelle direction générale fait de la santé et de la sécurité au travail une priorité

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Après neuf années d’existence, Gab’Oil franchit une nouvelle étape dans l’organisation de sa politique sociale avec la mise en place d’un Comité de santé et sécurité au travail (CSST). Portée par le directeur général Eric Sounda, cette initiative vise à renforcer la prévention des risques professionnels, la protection des collaborateurs et le respect des dispositions du Code du travail. Les premières séances de sensibilisation ont débuté le mardi 13 octobre 2026, avec l’appui des experts de la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail (DGSST).

La santé et la sécurité des salariés s’inscrivent désormais parmi les priorités affichées par la nouvelle direction générale de Gab’Oil. À travers la création officielle d’un Comité de santé et sécurité au travail, l’entreprise entend structurer sa démarche de prévention et améliorer les conditions d’exercice de ses collaborateurs. Cette initiative, présentée comme une évolution de sa politique managériale, intervient dans un secteur où la maîtrise des risques professionnels constitue un impératif opérationnel.

Un comité pour renforcer la prévention des risques professionnels

Institué conformément aux dispositions de l’article 252 et suivants du Code du travail, selon l’entreprise, le CSST réunit des représentants de la direction et du personnel. Sa mission consiste notamment à identifier les risques professionnels, promouvoir des conditions de travail sûres et veiller au respect des normes de santé et de sécurité.

Pour le directeur général de Gab’Oil, Eric Sounda, cette démarche répond à une exigence de protection des salariés. « La mise en place de ce comité marque une étape importante dans notre démarche de prévention et de protection. Nous voulons que chaque employé puisse exercer ses fonctions dans les meilleures conditions possibles », a-t-il déclaré.

Une sensibilisation engagée auprès des collaborateurs

La première séance de sensibilisation s’est tenue dans la salle de réunion du sixième étage de l’entreprise. Elle a réuni un premier groupe constitué des principaux responsables de Gab’Oil, en présence des experts de la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail.

L’opération doit progressivement concerner l’ensemble des collaborateurs, répartis en six groupes. Ces échanges visent à familiariser les participants avec les missions du CSST, les obligations de prévention et les bonnes pratiques destinées à limiter les accidents et les risques liés à l’activité professionnelle.

Une nouvelle approche managériale à concrétiser

À travers cette initiative, la direction générale entend inscrire la protection des employés dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Le comité devrait tenir ses premières réunions dans les prochaines semaines et travailler avec les services internes ainsi qu’avec les autorités compétentes.

Reste désormais à traduire cet engagement en actions vérifiables, notamment par des évaluations régulières des risques, des formations adaptées et un suivi des mesures correctives. Après neuf années d’activité, la création du CSST constitue une avancée organisationnelle dont l’efficacité devra se mesurer à l’amélioration effective des conditions de travail des collaborateurs de Gab’Oil.