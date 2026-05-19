Derniers articlesFAITS DIVERS

Owendo : Un septuagénaire retrouvé mort dans un motel

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 16h00min
1 605 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Le calme habituel du quartier Bananier, situé dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo, a été brutalement rompu vendredi dernier en soirée. Le corps sans vie d’un homme d’environ 70 ans a été découvert dans une chambre de motel, plongeant les riverains et ses proches dans l’émoi. Une enquête policière a immédiatement été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.

Selon les informations révélées par le quotidien L’Union, c’est le gardien de l’établissement qui a fait la terrible découverte. Le client s’était installé dans la chambre aux environs de 17 heures. Constatant que le septuagénaire avait largement dépassé le temps de séjour réglementaire autorisé, l’employé s’est rendu sur place afin de lui en faire la remarque.

C’est à ce moment qu’il a découvert l’homme inanimé, encore entièrement vêtu. Pris de panique, le vigile a aussitôt prévenu la direction du motel, qui a alerté les forces de l’ordre. La police technique et scientifique ainsi que les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour procéder aux premières constatations.

L’ombre des aphrodisiaques plane sur l’enquête

À l’arrivée de la famille du défunt, les scènes de détresse et les larmes ont envahi l’établissement. Lors de la fouille de la chambre, un indice crucial a rapidement attiré l’attention des enquêteurs : un petit flacon, entièrement vidé de son contenu, retrouvé à proximité immédiate du corps.

Cet élément matériel oriente désormais les investigations de la police vers deux hypothèses majeures: une crise cardiaque foudroyante ou une complication fatale liée à l’ingestion d’un produit stimulant. Les résultats des examens médicaux attendus dans les prochains jours devront apporter des réponses définitives sur les causes réelles de la mort.

Un débat de société relancé

Au-delà de la tragédie humaine, ce drame relance le débat sur la sécurité et la réputation des établissements d’hébergement de courte durée, souvent associés à ce type de faits divers.

Il tire surtout la sonnette d’alarme sur un véritable problème de santé publique : l’usage incontrôlé des aphrodisiaques. Souvent consommés sans aucun suivi médical ni respect des dosages pour booster les performances sexuelles, ces produits représentent un danger mortel, particulièrement pour les personnes du troisième âge ou sujettes à des troubles cardiovasculaires. 

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 16h00min
1 605 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : Oligui Nguema reçoit le bilan des 100 jours du gouvernement

19 mai 2026 à 19h20min

Gabon : Augustin Emane appelle les magistrats à la retenue après la crise de Mouila

19 mai 2026 à 17h28min

Gabon : accord historique pour l’exploitation du gisement de fer de Milingui

19 mai 2026 à 16h22min

Gabon : la province de l’Ogooué-Lolo dotée d’une base d’atténuation du conflit Homme-Faune

19 mai 2026 à 16h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda
[#Reportage] Gabon : à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Gabon: à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ?
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR !
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique
S'abonner
Bouton retour en haut de la page