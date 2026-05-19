Owendo : Un septuagénaire retrouvé mort dans un motel

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Le calme habituel du quartier Bananier, situé dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo, a été brutalement rompu vendredi dernier en soirée. Le corps sans vie d’un homme d’environ 70 ans a été découvert dans une chambre de motel, plongeant les riverains et ses proches dans l’émoi. Une enquête policière a immédiatement été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.

Selon les informations révélées par le quotidien L’Union, c’est le gardien de l’établissement qui a fait la terrible découverte. Le client s’était installé dans la chambre aux environs de 17 heures. Constatant que le septuagénaire avait largement dépassé le temps de séjour réglementaire autorisé, l’employé s’est rendu sur place afin de lui en faire la remarque.

C’est à ce moment qu’il a découvert l’homme inanimé, encore entièrement vêtu. Pris de panique, le vigile a aussitôt prévenu la direction du motel, qui a alerté les forces de l’ordre. La police technique et scientifique ainsi que les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour procéder aux premières constatations.

L’ombre des aphrodisiaques plane sur l’enquête

À l’arrivée de la famille du défunt, les scènes de détresse et les larmes ont envahi l’établissement. Lors de la fouille de la chambre, un indice crucial a rapidement attiré l’attention des enquêteurs : un petit flacon, entièrement vidé de son contenu, retrouvé à proximité immédiate du corps.

Cet élément matériel oriente désormais les investigations de la police vers deux hypothèses majeures: une crise cardiaque foudroyante ou une complication fatale liée à l’ingestion d’un produit stimulant. Les résultats des examens médicaux attendus dans les prochains jours devront apporter des réponses définitives sur les causes réelles de la mort.

Un débat de société relancé

Au-delà de la tragédie humaine, ce drame relance le débat sur la sécurité et la réputation des établissements d’hébergement de courte durée, souvent associés à ce type de faits divers.

Il tire surtout la sonnette d’alarme sur un véritable problème de santé publique : l’usage incontrôlé des aphrodisiaques. Souvent consommés sans aucun suivi médical ni respect des dosages pour booster les performances sexuelles, ces produits représentent un danger mortel, particulièrement pour les personnes du troisième âge ou sujettes à des troubles cardiovasculaires.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire