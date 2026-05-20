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Programme des obsèques de Georgette Olga Banga Eliwantchoni 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 11h42min
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Georgette Olga Banga Eliwantchoni de son vivant © D.R.
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Les clans AVONDO, AVANDJI, ANOUVA, AVEMBA et AWOURU; Madame veuve ELIWANTCHONI, née IMBELA, ses enfants et petits-enfants ;Les descendants de : KOUEREY Édouard, YENO ANOTHO Léontine, TCHOUA Jean-Pierre, NTCHIEYAGHI Marie, RANOZINAULT Élie Bernard, ANOTHO Louis ;

Les familles : RETENO NDIAYE, BRAHIME, GNANGONYENI et OUSSOU ;

Informent parents, amis et connaissances du programme des obsèques de Mlle Georgette Olga BANGA ELIWANTCHONI :

  • Mercredi 20 mai 2026 : Transfert du corps sur Port-Gentil ;
  • Vendredi 22 mai 2026 :
    • 14h30 : Sortie du corps de CASEP-GA pour l’Église Sainte-Barbe ;
    • 15h50 : Départ de l’Église Sainte-Barbe pour le domicile familial à la Cité Akosso ;
    • Exposition suivie de la veillée
  • Samedi 23 mai 2026 : Inhumation au cimetière Lazaret de Port-Gentil.
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