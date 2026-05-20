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Programme des obsèques de Georgette Olga Banga Eliwantchoni
Les clans AVONDO, AVANDJI, ANOUVA, AVEMBA et AWOURU; Madame veuve ELIWANTCHONI, née IMBELA, ses enfants et petits-enfants ;Les descendants de : KOUEREY Édouard, YENO ANOTHO Léontine, TCHOUA Jean-Pierre, NTCHIEYAGHI Marie, RANOZINAULT Élie Bernard, ANOTHO Louis ;
Les familles : RETENO NDIAYE, BRAHIME, GNANGONYENI et OUSSOU ;
Informent parents, amis et connaissances du programme des obsèques de Mlle Georgette Olga BANGA ELIWANTCHONI :
- Mercredi 20 mai 2026 : Transfert du corps sur Port-Gentil ;
- Vendredi 22 mai 2026 :
- 14h30 : Sortie du corps de CASEP-GA pour l’Église Sainte-Barbe ;
- 15h50 : Départ de l’Église Sainte-Barbe pour le domicile familial à la Cité Akosso ;
- Exposition suivie de la veillée
- Samedi 23 mai 2026 : Inhumation au cimetière Lazaret de Port-Gentil.
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