Programme des obsèques de Georgette Olga Banga Eliwantchoni

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Les clans AVONDO, AVANDJI, ANOUVA, AVEMBA et AWOURU; Madame veuve ELIWANTCHONI, née IMBELA, ses enfants et petits-enfants ;Les descendants de : KOUEREY Édouard, YENO ANOTHO Léontine, TCHOUA Jean-Pierre, NTCHIEYAGHI Marie, RANOZINAULT Élie Bernard, ANOTHO Louis ;

Les familles : RETENO NDIAYE, BRAHIME, GNANGONYENI et OUSSOU ;

Informent parents, amis et connaissances du programme des obsèques de Mlle Georgette Olga BANGA ELIWANTCHONI :