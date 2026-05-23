Akanda : Elite International School Of Gabon désormais implanté !

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Nissrin Makarem Anguilet, Directrice Générale de Elite International School Of Gabon, a procédé ce samedi à l’inauguration du nouvel établissement de l’école, à la Sablière, dans la commune d’Akanda. La cérémonie a marqué le lancement du site pour l’année scolaire 2026-2027. Il s’agit d’un projet qui vise à offrir une éducation moderne, bilingue et ouverte sur le monde. L’objectif est de mieux préparer la jeunesse gabonaise et internationale aux défis de demain.

C’est dans une ambiance marquée par l’émotion et l’espoir que Elite International School Of Gabon a officiellement dévoilé son nouveau campus. Autorités locales, partenaires, responsables administratifs, parents et enfants ont répondu présents pour célébrer ce projet éducatif présenté comme un symbole d’excellence et d’ouverture internationale.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, Madame Nissrin Makarem Anguilet, Directrice générale de Elite Internationale School Of Gabon a exprimé sa joie de voir aboutir ce projet éducatif qu’elle porte depuis plusieurs années.

Une nouvelle étape pour une éducation moderne, inclusive et internationale au Gabon

Selon elle, cette initiative repose sur une vision claire, offrir aux enfants une éducation moderne, inclusive et adaptée au monde actuel. Elle a rappelé que cette aventure éducative a commencé en 2018 avec l’école Kiddy Planet, basée sur la pédagogie Montessori, qui favorise l’autonomie, la créativité et le suivi personnalisé des élèves. Elle a également précisé que l’établissement primaire a intégré le réseau des Écoles du Monde de l’IB afin de proposer un enseignement qui répond aux standards internationaux. Avec la création de Elite International School Of Gabon, l’objectif est désormais d’assurer la continuité de cette approche pédagogique jusqu’au secondaire.

Une vue de l’assistance lors de la cérémonie d’inauguration © D.R.

« Notre ambition est de former des apprenants autonomes, responsables, créatifs, préparés aux défis du monde de demain », a-t-elle déclaré devant le public. La cérémonie a aussi été marquée par l’intervention de Awada Rania, qui a salué un projet porteur de liens entre le Gabon et le Liban. « Les racines libanaises de la direction et le sol fertile du Gabon vont s’unir pour faire grandir les citoyens de demain », a-t-elle lancé. Selon elle, l’ouverture de ce collège sera un nouveau pont entre le Liban et le Gabon. Également présent à cette cérémonie, Michel Léandre Delbrah Ndassy, Maire de la Commune d’Akanda a exprimé sa satisfaction en félicitant un projet qui s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat. Il a également salué une initiative bénéfique pour sa commune, « c’est Akanda qui gagne », a-t-il lancé.

Pour clôturer cette cérémonie, Jean Bosco Ndjounga, Président du Conseil d’administration de Elite International School Of Gabon, a annoncé l’ouverture officielle des inscriptions pour l’année académique 2026-2027, invitant les familles à rejoindre l’établissement. Le dévoilement du nouveau campus marque ainsi le lancement officiel de la préparation de cette rentrée, que les responsables disent aborder avec détermination et ambition. À travers ce nouveau campus, Elite International School Of Gabon entend s’imposer comme un acteur majeur de l’éducation moderne au Gabon. L’établissement mise sur l’excellence, l’ouverture internationale et la continuité pédagogique pour former des élèves prêts pour l’avenir.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire