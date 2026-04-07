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Gabon : Libreville et Pékin ouvre un nouveau chapitre pour la coopération parlementaire

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 10h07min
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Le vice-président Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine Wu Weihu et Éloi Nzondo, vice-président de l'Assemblée nationale © D.R.
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Le dimanche 05 avril dernier, l’Assemblée nationale a officiellement accueilli une délégation de haut rang du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN). Menée par son vice-président, Wu Weihu, cette visite s’inscrit dans une dynamique de rapprochement accéléré entre les deux nations.

Dès leur arrivée à l’aéroport international Léon-Mba, les émissaires chinois ont été reçus avec les honneurs au pavillon présidentiel par Éloi Nzondo, premier vice-président de l’Assemblée nationale, entouré des membres du bureau de l’institution. Ce protocole soigné souligne l’importance stratégique que Libreville accorde à ses relations avec Pékin, un partenaire historique dont l’influence ne cesse de croître sur le continent.

Vers une modernisation législative et numérique

Le cœur de cette visite officielle débutera véritablement le mardi 7 avril. Le programme, particulièrement dense, prévoit des audiences de haut niveau entre les représentants des deux parlements ; des séances de travail techniques au Palais Léon-Mba et une session de partage d’expertises sur les processus législatifs respectifs.

L’enjeu majeur de ces échanges réside dans la signature attendue de nouveaux accords. Les discussions devraient se cristalliser autour de la modernisation numérique de l’institution parlementaire gabonaise, un secteur où le savoir-faire chinois est mondialement reconnu.

Une diplomatie parlementaire active

Il faut souligner que cette visite fait suite au récent séjour à Pékin de Michel Régis Onanga Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, il y a à peine dix jours. Ce chassé-croisé diplomatique témoigne d’une volonté ferme de transformer les intentions politiques en actions concrètes.

En renforçant ainsi les liens entre les élus des deux pays, le Gabon et la Chine ne se contentent plus d’une coopération économique classique ; ils jettent les bases d’un partenariat institutionnel durable, tourné vers l’innovation et l’efficacité législative.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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