PNCD : Système judiciaire politisé et corrompu, un constat sans appel 

Ecouter l'article

Le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) dresse un constat sévère sur l’état de la gouvernance au Gabon. Dans son diagnostic, le document met en évidence un système judiciaire fragilisé, marqué par des lenteurs persistantes, un manque de moyens et une perception de partialité. Ces insuffisances alimentent un climat de défiance et favorisent des pratiques telles que la corruption et le favoritisme, malgré l’existence d’organismes de contrôle.

Le PNCD 2026-2030 souligne des dysfonctionnements structurels dans l’administration publique. Celle-ci est décrite comme lourde, peu productive et insuffisamment coordonnée, avec une multiplication des centres de décision qui nuit à l’efficacité des politiques publiques. Ces difficultés s’inscrivent dans un diagnostic plus large présenté dans la Partie I, Chapitre II : “Défis liés à l’amélioration de la gouvernance et au renforcement institutionnel”, où sont regroupés les principaux freins institutionnels au développement.

Une gouvernance entravée par des blocages structurels

Dans cette section du document, les freins sont clairement identifiés. Le PNCD évoque notamment la politisation du système judiciaire, la persistance de la corruption, mais aussi une centralisation excessive de l’appareil d’État. À cela s’ajoutent des capacités limitées au niveau local, qui entravent la décentralisation, ainsi qu’un déficit de compétences et de ressources dans les administrations territoriales. Ces facteurs combinés réduisent l’efficacité de l’action publique et freinent la transformation économique du pays.

Le document met également en lumière d’autres obstacles majeurs, notamment la lenteur de la digitalisation des services publics, freinée par des disparités géographiques et un manque de compétences techniques. Les forces de sécurité souffrent également d’un besoin de modernisation et de coordination, tandis que la diplomatie doit renforcer son influence. Autant de défis qui, selon le PNCD, nécessitent des réformes profondes pour restaurer la confiance des gabonais et améliorer la performance globale de l’État.