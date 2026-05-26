Gabon : face au black-out, le gouvernement promet compensations et retour progressif à la normale

Ecouter l'article

Après l’incident technique majeur survenu le 23 mai 2026 à la centrale d’Owendo, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a réuni les principaux responsables du secteur énergétique afin d’accélérer le rétablissement du réseau électrique et rassurer les populations affectées. Des mesures d’urgence et des compensations sont annoncées pour les clients impactés.

Le gouvernement gabonais tente de reprendre le contrôle après plusieurs jours de fortes perturbations électriques dans le Grand Libreville. Ce mardi 26 mai 2026, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a présidé une importante séance de travail consacrée à la gestion du black-out provoqué par une violente détonation sur le poste 20 kV de la centrale d’Owendo, le samedi 23 mai dernier.

Autour de la table figuraient notamment la ministre d’État chargée de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, le ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Philippe Tonangoye, ainsi que les responsables de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG).

Un plan d’urgence pour rétablir l’électricité

Au cœur des échanges : l’état réel des dégâts, l’identification des zones touchées et les solutions immédiates à déployer pour rétablir progressivement l’alimentation électrique.

Selon Philippe Tonangoye, des mesures exceptionnelles ont déjà été engagées pour accélérer les réparations. « Avec la Société du patrimoine, nous avons identifié une dizaine de cellules compatibles avec celles de Libreville. Deux rotations aériennes sont prévues depuis Port-Gentil afin d’acheminer plus de 7 tonnes de matériel », a-t-il expliqué.

Les équipes techniques restent mobilisées sur le site d’Owendo afin de reconnecter progressivement les quartiers impactés, selon un programme qui doit être communiqué officiellement aux populations. Les zones d’Owendo, de Bikélé et des PK, particulièrement affectées, concentrent une forte densité démographique et une activité économique importante, accentuant les conséquences de cette panne majeure.

Des compensations annoncées pour les clients touchés

Face aux pertes enregistrées par de nombreux ménages et opérateurs économiques, le gouvernement promet également des mesures de compensation.

Le ministre de l’Énergie a indiqué que les clients de la SEEG concernés, estimés entre 70 000 et 100 000 abonnés, pourraient bénéficier de mesures compensatoires sur leurs factures de consommation. « Les équipes de communication iront quartier par quartier afin d’expliquer les procédures et permettre un inventaire optimal des dommages. Les assureurs ont été mobilisés dès le dimanche pour accompagner la SEEG dans l’acquisition de nouveaux équipements », a précisé Philippe Tonangoye.

Hermann Immongault exige plus de communication et de visibilité

Tout en appelant les populations au calme, le Vice-président du gouvernement a insisté sur l’importance de la communication dans la gestion de cette crise énergétique. « Il faut davantage de visibilité pour rassurer les Gabonais. Les populations doivent savoir ce qui est fait à court, moyen et long terme », a martelé Hermann Immongault.

Le coordonnateur de l’action gouvernementale a demandé à la SEEG et aux autorités sectorielles de renforcer la diffusion des informations sur les quartiers déjà réalimentés, le calendrier des interventions et le plan global de sortie de crise. Face à certaines manifestations de colère observées dans plusieurs quartiers, notamment l’érection de barricades, le gouvernement appelle à la retenue. « Nous avons besoin de tous les Gabonais pour traverser cet incident », a insisté Philippe Tonangoye.

Une crise révélatrice des fragilités du réseau

Au-delà de l’urgence, cet incident remet une nouvelle fois en lumière les fragilités structurelles du réseau électrique national et la nécessité d’accélérer les investissements dans les infrastructures énergétiques.

Le gouvernement assure désormais vouloir renforcer les dispositifs de prévention afin d’éviter la répétition de ce type de panne majeure, alors que la stabilité énergétique demeure un enjeu stratégique pour l’économie et le quotidien des populations.