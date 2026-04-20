Derniers articlesFAITS DIVERS

Gabon : une femme de 38 ans abattue par son partenaire à Cité Damas !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 11h21min
2 669 Temps de lecture 1 minute
Une vue de la cité Damas © D.R.
Ecouter l'article

Cherone Vanessa Mbouie, 38 ans, salariée et entrepreneure gabonaise a perdu la vie dans la nuit du mardi au mercredi à la Cité Damas dans le 5eme arrondissement de Libreville. Selon le récit de notre confrère L’Union, cette dernière aurait été criblé des balles par son compagnon, le dénommé Hervé Ndong. Ce dernier nie les faits et prétend un acte héroïque de la défunte.

Les faits seraient allés très vite à la Cité Damas où le couple venait de s’installer. Après quelques bruits assourdissants, Hervé Ndong va conduire Cherone Vanessa Mbouie à l’hôpital avant de rentrer urgemment chez eux. Abandonnée dans un bain de sang, la victime aurait attiré l’attention du personnel médical. Ce dernier se questionnant sur les hématomes sur son corps. Sans réponse, la piste d’un homicide est activée.

Hervé Ndong dans de sales draps ?

Dans la foulée, les officiers de police judiciaire (OPJ) sont mis en branle et vont se hâter à mettre la main sur le présumé agresseur à l’arme à feu. C’est donc sans leur domicile à la Cité Damas qu’il sera interpellé et conduit au commissariat. Là-bas, l’homme aurait botté en touche quand on lui demanda de se justifier des blessures de sa compagne. Et ce, avant de donner une version quelque peu alambiquée. 

À ses dires, il aurait lui-même tenté de se suicider avant que Cherone Vanessa Mbouie vienne l’en empêcher. C’est à moment qu’elle aurait pris la balle qui lui était destinée. Sapristi ! Si le film est séduisant, il reste que les hématomes sur la peau de celle qui va finalement rendre l’âme sont plus importants que ce qu’il semble décrire. Aussi, la famille de la jeune femme dénonce une version édulcorée qui masquerait la vérité sur l’incident.

Apprend-ton que la victime aurait pris soin de faire un témoignage glaçant des violences physiques répétées qui lui étaient infligées par Hervé Ndong. Cette dernière aurait mis fin à leur idylle à plusieurs reprises mais le présumé agresseur l’en empêchait à coup de menaces tous azimuts. Les deux enfants de ce dernier ainsi que son petit frère auraient étayé des tensions continuelles. Un énième féminicide qui démontre leur recrudescence. L’enquête se poursuit dans les services de police.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 11h21min
2 669 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

CEMAC : chute de 430% des avoirs extérieurs nets entre 2024 et 2025

20 avril 2026 à 13h37min

Flyover du PK12 : quatre mois après, des travaux toujours invisibles !

20 avril 2026 à 13h32min

Gabon : vers une ambition de croissance moyenne hors-pétrole de 7,4%  d’ici 2030

20 avril 2026 à 13h21min

Libreville : les sachets plastiques, des emballages des quartiers populaires ?

20 avril 2026 à 12h18min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Guinée équatoriale : déficit ramené de 43 milliards à 44 millions 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Guinée équatoriale : déficit ramené de 43 milliards à 44 millions
[#Reportage] Gabon : l’activité du transport aérien en hausse de 4,1 % à fin 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : l’activité du transport aérien en hausse de 4,1 % à fin 2025
[#Reportage] Gabon : le 17 avril, une journée de plaidoyer ou une énième fête ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
Libreville se hisse au 16ème rang des villes les plus propres d’Afrique en 2025
[#Reportage] Gabon : le 17 avril, une journée de plaidoyer ou une énième fête ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le 17 avril, une journée de plaidoyer ou une énième fête ?
[#Reportage] Libreville : Coupe d’amitié sino-gabonaise de Kung-Fu Wushu 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : Coupe d’amitié sino-gabonaise de Kung-Fu Wushu
[#Interview] Massoko : Hommage à Mackjoss & Amara Touré 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Interview] Massoko : Hommage à Mackjoss & Amara Touré
S'abonner
Bouton retour en haut de la page