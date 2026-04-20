Gabon : une femme de 38 ans abattue par son partenaire à Cité Damas !

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Cherone Vanessa Mbouie, 38 ans, salariée et entrepreneure gabonaise a perdu la vie dans la nuit du mardi au mercredi à la Cité Damas dans le 5eme arrondissement de Libreville. Selon le récit de notre confrère L’Union, cette dernière aurait été criblé des balles par son compagnon, le dénommé Hervé Ndong. Ce dernier nie les faits et prétend un acte héroïque de la défunte.

Les faits seraient allés très vite à la Cité Damas où le couple venait de s’installer. Après quelques bruits assourdissants, Hervé Ndong va conduire Cherone Vanessa Mbouie à l’hôpital avant de rentrer urgemment chez eux. Abandonnée dans un bain de sang, la victime aurait attiré l’attention du personnel médical. Ce dernier se questionnant sur les hématomes sur son corps. Sans réponse, la piste d’un homicide est activée.

Hervé Ndong dans de sales draps ?

Dans la foulée, les officiers de police judiciaire (OPJ) sont mis en branle et vont se hâter à mettre la main sur le présumé agresseur à l’arme à feu. C’est donc sans leur domicile à la Cité Damas qu’il sera interpellé et conduit au commissariat. Là-bas, l’homme aurait botté en touche quand on lui demanda de se justifier des blessures de sa compagne. Et ce, avant de donner une version quelque peu alambiquée.

À ses dires, il aurait lui-même tenté de se suicider avant que Cherone Vanessa Mbouie vienne l’en empêcher. C’est à moment qu’elle aurait pris la balle qui lui était destinée. Sapristi ! Si le film est séduisant, il reste que les hématomes sur la peau de celle qui va finalement rendre l’âme sont plus importants que ce qu’il semble décrire. Aussi, la famille de la jeune femme dénonce une version édulcorée qui masquerait la vérité sur l’incident.

Apprend-ton que la victime aurait pris soin de faire un témoignage glaçant des violences physiques répétées qui lui étaient infligées par Hervé Ndong. Cette dernière aurait mis fin à leur idylle à plusieurs reprises mais le présumé agresseur l’en empêchait à coup de menaces tous azimuts. Les deux enfants de ce dernier ainsi que son petit frère auraient étayé des tensions continuelles. Un énième féminicide qui démontre leur recrudescence. L’enquête se poursuit dans les services de police.