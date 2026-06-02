Gabon : la HAC cambriolée , 4 bureaux saccagés !

Ecouter l'article

Quelques mois après avoir fait couler beaucoup d’encre en suspendant les réseaux sociaux, la Haute Autorité de la Communication (HAC) se retrouve de nouveau au centre de l’actualité nationale. Cette fois, l’institution dirigée par Germain Ngoyo Moussavou est au cœur d’un fait divers puisque ses locaux ont été la cible d’un cambriolage d’une rare audace, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2026.

C’est un début de semaine agité pour les fonctionnaires du gendarme des médias gabonais. Le constat, amer, a été fait ce lundi 1ᵉʳ juin 2026 en reprenant leur service. Des individus non identifiés seraient parvenus à s’introduire au sein du bâtiment officiel. Selon les premières révélations de l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le bilan matériel est lourd et cible 4 bureaux des conseillers membres de l’institution qui ont été littéralement vandalisés.

La HAC pas du tout sécurisé malgré son rôle important ?

C’est le constat des plus accablantes qu’on serait tentés de faire. Sinon comment expliquer que l’usage bruyant de la force n’a pas alerté des vigiles voire le gardien de l’institution ?. Notons qu’un agent a quand même indiqué que « les malfrats sont parvenus à franchir les paliers et à forcer les portes des bureaux concernés ». Après avoir forcé les accès principaux menant aux étages, les intrus auraient défoncé les ouvertures des bureaux pour y pénétrer.

Dans le saint des saints, les assaillants se seraient mis à farfouiller les espaces à la recherche de biens ou de documents spécifiques. Aussitôt le signalement effectué, les Forces de sécurité ont été dépêchées en urgence sur les lieux. À l’heure où nous couchons ces lignes, les enquêteurs ont procédé aux constatations d’usage et aux premiers relevés d’empreintes. Le but est de démêler l’écheveau sur cette intrusion. Laquelle devient récurrente. Nous y reviendrons !