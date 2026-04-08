Gabon : un système de paiement ultra-sécurisé pour la digitalisation du permis de conduire

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Le processus de modernisation de l’administration franchit une étape décisive avec le déploiement du permis de conduire digitalisé. Porté par le ministère des Transports en collaboration avec la structure RENGUS Digital, ce projet ambitieux, impulsé par le Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, transforme radicalement l’expérience des usagers tout en instaurant des standards de sécurité financière inédits.

Face aux interrogations sur l’absence de paiement direct au guichet du Trésor public, la directrice générale d’opérateur chargée de la mise en œuvre du projet Renguila Ikana Madeleine Orlane, s’est voulu rassurante. Le recours aux solutions de paiement mobile n’est pas un contournement, mais une réponse technologique de pointe garantissant une sécurisation optimale des recettes publiques.

L’architecture du système repose sur trois piliers de sécurité notamment une séparation stricte des flux, les fonds sont canalisés via des passerelles numériques étanches, interdisant toute confusion entre les frais de service et les taxes d’État; une traçabilité intégrale permettant que chaque transaction génère une empreinte numérique unique, permettant un suivi en temps réel de chaque franc versé.

En automatisant le processus, la plateforme réduit quasi intégralement les risques d’irrégularités et de corruption souvent associés aux échanges de numéraire.

Une transition technique maîtrisée

Le Trésor public étant en phase de finalisation de sa propre mue numérique, ce dispositif transitoire assure la continuité du service sans sacrifier la rigueur. Le Ministre d’État, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, soutient fermement cette approche qui privilégie la transparence absolue.

Malgré les résistances naturelles au changement, cette réforme s’impose comme le modèle d’une gestion publique rigoureuse, où la technologie devient le rempart ultime contre l’opacité financière.