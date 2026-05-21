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Gabon : Bamboo Microfinance lance «BambooPay» pour révolutionner le paiement digital des PME

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 9h47min
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Instantané de la présentation de BambooPay © D.R.
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Le vendredi 15 mai 2026, Bamboo Microfinance a procédé au lancement de BambooPay, sa toute nouvelle solution d’encaissement digital. Spécialement conçue pour les commerçants, les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) gabonaises, cette innovation majeure ambitionne de simplifier drastiquement les transactions quotidiennes et de soutenir la croissance économique locale.

Face à la digitalisation croissante des habitudes de consommation, BambooPay s’impose comme une réponse technologique complète, accessible 24h/24 et 7j/7. Grâce à un compte unique, les professionnels peuvent désormais centraliser l’ensemble de leurs encaissements. Qu’il s’agisse de paiements par mobile money ou par cartes bancaires, la solution intègre tous les principaux usages du marché

Il faut souligner que pour réduire les frictions aux points de vente, plusieurs options de paiement flexibles sont mises à disposition, notamment le QR Code, les liens de paiement et le push USSD.

Un pilotage commercial en temps réel

Photo de famille au terme de la présentation de lancement de BambooPay © D.R.

Au-delà de la simple gestion des flux monétaires, BambooPay offre aux entrepreneurs un véritable outil de gestion administrative. Un tableau de bord en ligne permet en effet de suivre les ventes en temps réel, de consulter les soldes et d’automatiser le rapprochement des transactions. Ce suivi rigoureux réduit considérablement les risques d’erreurs et fait gagner un temps précieux aux dirigeants pour le pilotage de leur activité.

« Avec BambooPay, nous voulons mettre à la disposition des commerçants et des PME du Gabon une solution simple, fiable et innovante, capable de répondre à leurs besoins quotidiens tout en soutenant leur croissance. BambooPay est bien plus qu’un outil de paiement. C’est un véritable levier de modernisation et de performance pour les entreprises. », a déclaré Pascal N’nah Oyono, Directeur Général de BambooPay lors de la présentation de cette nouvelle solution innovante. 

Un levier financier et un engagement pour l’inclusion

Ce dispositif se distingue également par un solide programme d’accompagnement à la croissance. Pour soutenir le développement des PME, BambooPay permet d’accéder à un financement pouvant atteindre 1,5 million FCFA, complété par un mécanisme de rétrocession allant jusqu’à 10 % des commissions générées.

À travers ce lancement, Bamboo Microfinance réaffirme son engagement fort en faveur de la modernisation des services financiers et de l’inclusion économique au Gabon.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 9h47min
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