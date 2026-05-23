Futur marché PK12 : les commerçants entre espoir et inquiétudes 

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La mairie de Libreville a annoncé la construction d’un marché moderne au point kilométrique 12 après une visite de terrain effectuée le 21 mai. Pour les commerçants, principaux bénéficiaires de cette future infrastructure, c’est un regain d’espoir mêlé à de l’inquiétude quant à l’emplacement que choisiront les agents municipaux.

Hangars couverts, étals individuels, chambres froides, blocs sanitaires, éclairage public et allées larges, ce sont autant d’infrastructures qui seront mises à la disposition des commerçants. Pour ces derniers qui rencontrent de nombreuses difficultés dans l’exercice de leurs activités, ce marché sera la bienvenue. « Nous allons accueillir ce marché à bras ouvert parce que depuis un bon moment on le promet mais sans réalisation. Nous attendons le marché que la mairie a annoncé.», a déclaré Mme Mimba, commerçante.

Un marché en plus du Flyover oui, mais…

Avec plus de 400 commerçants installés, le Pk12 est un axé stratégique qui mérite une telle infrastructure. Des produits alimentaires à la friperie, il y a toutes sortes d’articles à portée de main pour des consommateurs. À ce propos, les marchands souhaitent voir naître deux espaces pour permettre à tous de maintenir leur proximité. «Si on nous fait deux marchés ce sera bien et ça pourra contenir tous les commerçants. On peut mettre un du côté de l’entrée de Bikele et l’autre du côté de la nationale par exemple.»a proposé Armel,un commerçant.



Mais si ce marché qui sera construit en marge du projet du Flyover peut déjà réjouir, c’est surtout les automobilistes qui pourraient se retrouver sans espaces pour se parquer. «Lorsque l’on va construire le Flyover, les chauffeurs de taxis,bus et clandos n’auront plus d’endroits où se garer. Il faudrait aussi qu’ils pensent à cet aspect avant toute construction car il faut un parking ici.», a expliqué Michel, chauffeur. Entre l’espoir de voir un marché fonctionnel sortir de terre et souci de proximité, la municipalité est désormais attendue sur l’identification du site du futur marché.