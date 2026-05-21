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Gabon : La Fuente sur scène le 20 juin prochain pour un show inoubliable !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 21h56min
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Latchow et Styce de la Fuente lors de la conférence d'annonce de leur concert symphonique © D.R.
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Après quinze années de silence, sans concert officiel, La Fuente, duo de R&B gabonais revient sur le scène pour une soirée musicale unique. Le 20 juin prochain, au Ruban Vert, La Fuente a donné rendez-vous à son public pour renouer et se remémorer des souvenirs vécus au rythme de leurs airs. Une occasion pour les amoureux de belles musiques et fans incontournables du duo de musiciens de rencontrer les artistes. 

Si leur silence s’est vite fait ressentir du public, des questions n’ont pas manqué dans l’esprit de tous. Lors de leur passage à l’émission Vôvô sur Gabon Média Time, Styve et Latchow ont expliqué la raison derrière cette scission. « Contrairement à ce qui disent que ce serait à cause d’une mésentente,c’est plutôt le contraire. Nous nous sommes séparés car nous avions besoin chacun d’évoluer et nos visions ne s’alignent plus forcément. », a expliqué Styve. 

Deux voix, deux légendes, un duo, une soirée, La Fuente !

D’ailleurs, les deux artistes maintiennent toujours leur fraternité tout en étant dans son couloir. Le show du 20 juin se veut un date intimiste entre les artistes et leur public. «Ce sera un show spécialement et uniquement La Fuente. Ce qu’on veut c’est partager un moment juste avec nos fans car ça fait longtemps qu’on n’a pas donné ce type de prestation.»,a déclaré La Fuente. Il faut souligner que durant ces quinze années le duo R&B a continué à offrir des shows. 

Le rendez-vous du mois de juin est une réponse à l’appel des fans incontournables. De plus, cette soirée n’est pas la signature d’un retour officiel sur la scène pour le mythique duo. « On ne veut pas dire qu’on est de retour car nous ne sommes jamais vraiment partis. Mais nous ne pouvons pas dire que c’est officiel. » ont-ils insisté. Ce qui est sûr c’est que ce sera l’occasion de revivre l’histoire, et la musique comme il y a quinze ans. Et ce sera le 20 juin 2026 au Ruban Vert dès 20h!

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