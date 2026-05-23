Théophane Nzame Nze : « le port de la tenue traditionnelle est en cohérence avec les décisions économiques » 

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De passage sur le plateau de TV5Monde Afrique le 17 mai 2026, Théophane Nzame-Nze Biyoghe a apporté des précisions sur la décision gouvernementale du port obligatoire de la tenue africaine tous les vendredis dans les administrations publiques. Selon le porte-parole, cette mesure entend suivre avec le chronogramme des autorités, notamment celles du domaine économique.

Le Gabon, par le décret N°0215/PR, a instauré le port de la tenue africaine dans l’administration publique tous les vendredis. Une mesure qui fait débat entre la bienvenue et les difficultés financières qu’elle engendrera dans la poche des fonctionnaires. Pour les autorités, ce n’est que la conséquence du programme gouvernemental. « Un gouvernement respecte un calendrier, et nous avons un ministère de la planification pour planifier toutes les actions que nous devons prendre pour faire advenir le développement au Gabon. Mais il y a aussi des points qui en réalité ne coûtent rien à personne.»,a déclaré Théophane Nzame-Nze Biyoghe, porte- parole de la république.

Une décision pensée pour le développement économique

Si instaurer le vendredi de chaque semaine peut sembler précipité pour les populations, le porte-parole a souligné qu’elle est en adéquation avec les ambitions économiques gabonaise. « Cette mesure est en cohérence avec les décisions que nous prenons dans le domaine économique. C’est l’affirmation de notre souveraineté et de notre capacité à nous administrer nous-mêmes ainsi que nos économies.» a-t-il ajouté. En outre, Théophane Nzame Nze Biyoghe, a indiqué que c’est une façon définitive et extérieure d’affirmer l’identité culturel du Gabon.

« Il s’agit de l’affirmation d’une fierté retrouvée et aussi celle d’une identité qui nous est propre. »,a martelé le porte-parole de la république. Si cette intervention sur TV5MONDE Afrique vise à apporter des explications quant à l’importance de l’entrée en vigueur de la tenue africaine dans les administrations, elle interroge également sur le procédé économique. Car, du côté des fonctionnaires, la couture et l’achat d’un tissu seront désormais des coûts supplémentaires. Une question se pose toujours avec acuité, comment alors cette décision pensée pour l’économie sera-t-elle mise en œuvre si les agents finissent par rencontrer des difficultés?