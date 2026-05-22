Derniers articlesSOCIETE

Journée des abeilles : ces pollinisateurs qui sont vitaux pour la planète !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 11h23min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Journée internationale des abeilles © D.R.
Ecouter l'article

Célébrée chaque 20 mai, la Journée mondiale des abeilles met en lumière le rôle essentiel de ces insectes dans l’équilibre des écosystèmes et la sécurité alimentaire mondiale. Cette année, le thème retenu, « Ensemble avec les abeilles, pour les populations et la planète – Un partenariat vital pour chacun de nous », souligne les liens étroits qui unissent les êtres humains et les abeilles depuis des millénaires.

Bien plus que de simples productrices de miel, les abeilles jouent un rôle fondamental dans la pollinisation des cultures et des plantes sauvages. Grâce à leur action, elles participent directement à la production alimentaire et au maintien de la biodiversité. Selon les experts, une grande partie des cultures destinées à l’alimentation humaine dépend des pollinisateurs, dont les abeilles figurent parmi les plus importantes.

Un partenariat ancien et subtil au service de l’environnement

Depuis l’Antiquité, les populations à travers le monde ont développé diverses formes d’apiculture adaptées à leurs réalités culturelles et environnementales. De la récolte traditionnelle du miel aux techniques modernes d’élevage, cette relation entre l’homme et l’abeille n’a cessé d’évoluer. Dans plusieurs communautés rurales, l’apiculture constitue aujourd’hui une source de revenus importante et un levier d’autonomisation, notamment pour les femmes et les jeunes.

Cette édition 2026 met également l’accent sur la nécessité de protéger les pollinisateurs face aux menaces liées au changement climatique, à la déforestation, à l’usage excessif de pesticides et à la disparition progressive de leurs habitats naturels. Des approches innovantes et durables qui combinent savoirs traditionnels et modernes permettaient de préserver les abeilles en renforçant la production apicole. À travers cette journée, les organisations internationales souhaitent rappeler que la protection des abeilles dépasse le simple cadre environnemental. Elle représente un enjeu majeur pour l’agriculture, l’économie rurale et l’avenir des systèmes alimentaires dans le monde.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 11h23min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : l’État ambitionne acquérir 20 % du capital de CIMAF pour bâtir sa souveraineté cimentière

22 mai 2026 à 11h03min

Bien-être : les pattes de poulet, cette alimentation riche en collagène

22 mai 2026 à 10h56min

Gabon-UA : Oligui Nguema devise avec Mahmoud Ali Youssouf

22 mai 2026 à 10h38min

Tunis : le Gabon peaufine sa stratégie pour les prochaines Expositions universelles

22 mai 2026 à 10h16min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho !
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 !
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile pour renforcer la prise en charge des mères et des enfants 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page