Journée des abeilles : ces pollinisateurs qui sont vitaux pour la planète !

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Célébrée chaque 20 mai, la Journée mondiale des abeilles met en lumière le rôle essentiel de ces insectes dans l’équilibre des écosystèmes et la sécurité alimentaire mondiale. Cette année, le thème retenu, « Ensemble avec les abeilles, pour les populations et la planète – Un partenariat vital pour chacun de nous », souligne les liens étroits qui unissent les êtres humains et les abeilles depuis des millénaires.

Bien plus que de simples productrices de miel, les abeilles jouent un rôle fondamental dans la pollinisation des cultures et des plantes sauvages. Grâce à leur action, elles participent directement à la production alimentaire et au maintien de la biodiversité. Selon les experts, une grande partie des cultures destinées à l’alimentation humaine dépend des pollinisateurs, dont les abeilles figurent parmi les plus importantes.

Un partenariat ancien et subtil au service de l’environnement

Depuis l’Antiquité, les populations à travers le monde ont développé diverses formes d’apiculture adaptées à leurs réalités culturelles et environnementales. De la récolte traditionnelle du miel aux techniques modernes d’élevage, cette relation entre l’homme et l’abeille n’a cessé d’évoluer. Dans plusieurs communautés rurales, l’apiculture constitue aujourd’hui une source de revenus importante et un levier d’autonomisation, notamment pour les femmes et les jeunes.

Cette édition 2026 met également l’accent sur la nécessité de protéger les pollinisateurs face aux menaces liées au changement climatique, à la déforestation, à l’usage excessif de pesticides et à la disparition progressive de leurs habitats naturels. Des approches innovantes et durables qui combinent savoirs traditionnels et modernes permettaient de préserver les abeilles en renforçant la production apicole. À travers cette journée, les organisations internationales souhaitent rappeler que la protection des abeilles dépasse le simple cadre environnemental. Elle représente un enjeu majeur pour l’agriculture, l’économie rurale et l’avenir des systèmes alimentaires dans le monde.