Afrique du Sud : la danse gabonaise exportée à Johannesburg pendant un mois 

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Pendant un mois, le Général Christ 12 étoiles va partager aussi bien son amour que ses connaissances dans la danse dans la province de Gauteng en Afrique du Sud. Une mission qu’il s’est donnée depuis le 5 mars 2026. Entre danse moderne et traditionnelle, c’est une occasion pour le danseur professionnel de promouvoir les mouvements de danse typiquement gabonais à d’autres amoureux de la danse.

Durant trente jours, le danseur professionnel Général Christ 12 étoiles va ambiancer les salles de danses et scènes sud-africaines. Un challenge que le gabonais entend bien relever. «Aujourd’hui on a besoin de faire des échanges intellectuelles et socio-culturelles et de faire en sorte que les gabonais de l’étranger puissent aussi collaborer avec d’autres danseurs à l’international.» a déclaré Général Christ 12 étoiles.

Briser les frontières à travers la danse …

Un mois durant, les amateurs et professionnels de la danse venus du Gabon et ceux de la diaspora vont communier pour faire de chaque évènement un moment de partage. Au-delà des mouvements et step, c’est une fusion culturelle qui est mise en avant. Pour les sud-africains c’est une belle expérience. «C’est vraiment excitant de découvrir ces nouveaux mouvements de danse avec le Général 12 étoiles. Nous avons hâte de les apprendre. » a confié une danseuse sud-africaine.

A travers cette initiative à portée internationale, le danseur gabonais marque non seulement son professionnalisme mais aussi l’importance de ce partage d’expérience. « Pour nous les ambassadeurs de la danse du Gabon il est important de montrer à l‘international que nous existons aussi sur la scène culturelle et aussi par la danse. »a ajouté Général Christ 12 étoiles. L’objectif est clair,montrer que la sanse est un plus qu’une simple combinaison de mouvements mais qu’elle relie aussi les personnes et les cultures tout au long de ce mois.