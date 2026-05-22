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Dizaine gabonaise des arts : le renforcement de la transmission du patrimoine au cœur de la 2e édition !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 20h29min
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La Dizaine gabonaise des arts et de la culture a été lancée mardi 19 mai à Libreville pour une deuxième édition. Placée sous le thème «Rayonnement culturel, créativité et croissance durable», cette rencontre a pour objectif de mettre en avant les talents locaux tout en consolidant la transmission du patrimoine culturel gabonais. 

Elle a réuni l’essentiel acteurs du cinéma, de la danse, de la musique, de l’artisanat, de la mode et du théâtre, dans une dynamique pensée pour les jeunes créateurs selon l’Agence gabonaise de presse (AGP). Expositions, échanges et rencontres professionnelles ont rythmé cet événement qui vise à accompagner les artistes émergents et de renforcer leurs capacités. D’ailleurs, l’initiatrice de la Dizaine gabonaise des arts et de la culture, a rappelé l’importance de cet évènement pour la culture. 

Une édition tournée vers la durabilité culturelle

«Je crois que la culture est ce que nous avons de plus profond en nous. C’est une richesse dont nous ne pouvons pas nous passer et qui mérite d’être structurée. Même si cette structuration demande du temps, il n’est surtout pas question pour les acteurs culturels d’abandonner malgré les difficultés»,a déclaré Aminata Touré, initiatrice de l’événement. Pour elle, cette initiative dépasse le simple cadre festif. La fondatrice de l’ONG Terre d’espoir a salué l’engagement des jeunes participants, citant notamment les étudiants de l’ENAM qui ont présenté plusieurs œuvres lors du vernissage.
L’ingénieur culturel Jean Pierre Moudjalou a, pour sa part, mis en avant l’une des innovations majeures de cette édition. «Au lieu des panels habituels, une journée entière sera dédiée aux échanges avec des experts gabonais autour de thématiques liées à la durabilité culturelle», a-t-il souligné. À travers cette programmation, la Dizaine gabonaise des arts et de la culture entend s’imposer comme un espace de valorisation des créateurs locaux, mais aussi comme un levier de sensibilisation à l’importance du patrimoine national.

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