Gabon : le gouvernement encadre désormais l’agrément et les subventions des associations sportives

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Réuni ce vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décret destinés à encadrer la gestion des associations sportives en République gabonaise. Les nouveaux textes fixent les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments techniques ainsi que les conditions d’attribution des subventions publiques aux structures sportives agréées.

Dans un contexte marqué par les difficultés de gouvernance de plusieurs fédérations et associations sportives au Gabon, les autorités poursuivent la réforme du secteur sportif national. Depuis plusieurs années, les questions liées à la gestion des subventions publiques, à l’organisation administrative des clubs et fédérations ou encore à la transparence dans l’utilisation des financements suscitent régulièrement des tensions dans plusieurs disciplines sportives.

Un pas de géant vers la structuration du sport gabonais

Face à ces enjeux, le gouvernement entend désormais renforcer le cadre réglementaire encadrant les associations sportives afin d’améliorer leur structuration et leur fonctionnement. C’est dans cette dynamique que le Conseil des ministres réuni au Palais de la Présidence de la République a adopté deux projets de décret relatifs à l’agrément technique et au financement des associations sportives.

Pris en application des dispositions combinées de l’article 95 de la Constitution et des articles 60 et 62 de la loi n°033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique, ces textes définissent désormais les règles applicables aux associations sportives reconnues par l’État. Le premier projet de décret fixe les modalités relatives à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait de l’agrément technique des associations sportives.

Cet agrément constitue un élément central dans la reconnaissance officielle des structures sportives et dans leur capacité à participer aux compétitions nationales, bénéficier d’un accompagnement public ou représenter certaines disciplines.

À travers cette réforme, les autorités souhaitent instaurer des mécanismes de contrôle plus stricts afin d’améliorer la gouvernance des associations sportives et de renforcer leur conformité administrative et technique.

Des subventions désormais mieux encadrées

Le second projet de décret porte spécifiquement sur les conditions de subvention des associations sportives agréées. Cette question apparaît particulièrement sensible dans un environnement où plusieurs acteurs du sport dénoncent régulièrement l’opacité dans la répartition des financements publics et les difficultés de certaines disciplines à accéder aux ressources de l’État.

Le gouvernement entend ainsi mettre en place un cadre réglementaire destiné à mieux encadrer l’attribution des aides publiques aux structures sportives reconnues. L’objectif affiché est également de favoriser une gestion plus rigoureuse des ressources allouées au sport tout en conditionnant les subventions au respect de certaines exigences administratives et organisationnelles.

Une réforme inscrite dans la nouvelle gouvernance sportive

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, l’adoption de ces deux textes visent « la structuration et de valorisation » des disciplines sportives au Gabon. Cette réforme intervient alors que plusieurs fédérations sportives traversent des crises internes liées à la gouvernance, à la gestion financière ou à l’organisation des compétitions. Les autorités veulent instaurer une nouvelle gouvernance sportive davantage orientée vers la transparence, la responsabilité et la performance des structures associatives.

Au-delà de l’aspect réglementaire, ces nouvelles dispositions pourraient également avoir un impact important sur l’organisation future du sport gabonais, notamment en matière de professionnalisation des clubs, d’encadrement administratif et de gestion des financements publics. Reste désormais à connaître les critères précis qui seront retenus pour l’octroi des agréments et des subventions, ainsi que les mécanismes de contrôle qui accompagneront l’application effective de ces nouvelles règles dans le paysage sportif gabonais.