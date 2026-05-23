France : quand le rêve d’études vire au piège sexuel pour des Gabonaises

Ecouter l'article

Plusieurs jeunes Gabonaises installées en France ont confié à Gabon Media Time avoir subi des pressions psychologiques, des agressions sexuelles présumées et des situations de vulnérabilité après leur arrivée pour poursuivre leurs études. Derrière ces témoignages anonymes apparaissent les failles d’un système d’accompagnement étudiant insuffisamment encadré, l’absence d’assistance consulaire efficace et le silence de nombreuses victimes craignant pour leur avenir administratif et académique.

Chaque année, des centaines de jeunes Gabonais quittent Libreville, Port-Gentil, Franceville ou Oyem… pour poursuivre leurs études supérieures en France. Pour beaucoup de familles, ce départ représente un investissement considérable et l’espoir d’un avenir meilleur.



Mais derrière certains parcours académiques se cacheraient aussi des réalités beaucoup plus sombres. Plusieurs jeunes filles ayant requis l’anonymat ont confié à Gabon Media Time avoir été victimes de violences psychologiques et d’agressions à caractère sexuel dans le cadre de dispositifs d’hébergement liés à leur installation en France.

« Il devait m’héberger, pas me demander d’être sa copine »

Des témoignages concordants qui mettent en lumière une vulnérabilité souvent ignorée des étudiantes gabonaises nouvellement arrivées sur le territoire français, parfois sans véritable réseau de protection ni accompagnement institutionnel.

La première victime, que nous choisissons d’appeler « Zina » pour préserver son identité, raconte être arrivée en France après avoir obtenu une préinscription universitaire par l’intermédiaire d’une agence basée au Gabon.

Initialement orientée vers un établissement d’enseignement supérieur dans le nord de la France, la jeune femme explique avoir finalement été envoyée dans le sud de la France où elle a été hébergée chez un compatriote. Très rapidement, dit-elle, l’environnement devient pesant. « J’ai subi des pressions psychologiques permanentes pour céder à ses avances », confie-t-elle à GMT.

Elle évoque notamment des intrusions nocturnes dans sa chambre sous des prétextes jugés fallacieux, des comportements intimidants ainsi que des propositions explicites. « Il me disait : “si tu acceptes de sortir avec moi, je plaque ma copine” », raconte-t-elle. Selon ses déclarations, l’homme allait jusqu’à verrouiller certaines issues du logement en plein hiver alors qu’elle se trouvait à l’intérieur.

Face à cette situation, la jeune femme affirme avoir quitté le domicile au cours de l’année académique sans déposer plainte. « Sur le moment, ma priorité était de sortir des griffes de mon bourreau, retrouver une autre école et préserver mon titre de séjour », explique-t-elle.

Aujourd’hui encore, le traumatisme semble profond. « Cet homme, je le déteste », lâche-t-elle, affirmant souffrir encore psychologiquement de cette expérience.

Des étudiantes fragilisées loin de leurs familles

Un second témoignage recueilli par Gabon Media Time concerne une jeune Gabonaise âgée d’à peine 19 ans, arrivée en France par l’intermédiaire d’une autre structure d’accompagnement estudiantin dont le promoteur résiderait désormais au Canada.

Sans logement stable à son arrivée, elle aurait été hébergée chez un proche de ce promoteur où, selon ses déclarations, elle aurait également subi des pressions et des violences similaires.

Certaines victimes interrogées affirment avoir interrompu leurs études à la suite de ces événements. D’autres reconnaissent avoir fini par céder face à la précarité matérielle ou administrative. « Beaucoup de filles vivent cela mais n’osent pas parler », affirme l’une des victimes. « À peine arrivées en France, elles ont peur de créer des problèmes ou d’être fragilisées pour leurs papiers. »

Ces témoignages révèlent surtout la grande vulnérabilité de certaines jeunes étudiantes fraîchement sorties du lycée, souvent isolées, dépendantes financièrement et administrativement de leurs hébergeurs ou intermédiaires.

Le rôle des agences et l’absence de contrôle interrogés

Au-delà des cas individuels, plusieurs victimes pointent également les responsabilités des structures privées qui organisent ou facilitent les départs vers la France. Selon elles, certaines agences ne procéderaient à aucun véritable contrôle des conditions d’accueil ou des personnes chargées d’héberger les étudiantes. « L’État laisse libre cours à des abus parce qu’il ne vérifie pas le sérieux de certaines structures », estime une victime interrogée par GMT.

Dans plusieurs pays africains, les départs massifs d’étudiants vers l’étranger ont favorisé l’émergence d’un marché parallèle d’accompagnement étudiant parfois peu régulé, mêlant préinscriptions universitaires, hébergement, démarches consulaires et assistance administrative. Or, l’absence d’encadrement strict expose souvent les jeunes étudiants à des situations de dépendance, d’exploitation ou de précarité.

Une défiance grandissante envers les services consulaires

Les témoignages recueillis mettent également en cause l’absence d’assistance consulaire efficace pour les ressortissants gabonais en difficulté à l’étranger. Plusieurs victimes disent s’être senties abandonnées par les représentations diplomatiques gabonaises en France. « Ceux-là vraiment, pourquoi sont-ils aussi incompétents ? », s’indigne l’une d’elles en évoquant les services consulaires gabonais.

Ces propos traduisent une défiance plus large de certains étudiants envers les mécanismes d’accompagnement institutionnel censés protéger les ressortissants gabonais à l’étranger. Pour plusieurs observateurs, cette situation pose la question du renforcement des dispositifs de protection des étudiants gabonais expatriés, notamment les plus jeunes et les plus vulnérables.

Une alerte lancée aux autorités gabonaises

À travers leurs témoignages, ces jeunes femmes disent aujourd’hui vouloir briser le silence afin d’alerter d’autres étudiantes tentées par un départ vers la France. Elles appellent les familles à davantage de vigilance sur les conditions d’accueil proposées aux jeunes Gabonaises et exhortent les autorités à mieux encadrer les structures intervenant dans l’accompagnement étudiant.

Gabon Media Time espère que ces dénonciations permettront d’ouvrir une réflexion sérieuse sur la protection des étudiants gabonais à l’étranger afin que plus aucune jeune fille ne soit confrontée à ce type de violences loin de sa famille et de ses repères.