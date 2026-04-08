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Gabon : vers une énième année blanche au CFPP Basile Ondimba sous le regard indifférent de la tutelle

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 12h55min
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Une vue du CFPP Basile Ondimba © D.R.
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La coalition des syndicats de la formation professionnelle a tenu une concertation ce mardi 7 avril 2026 au Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP) Basile Ondimba, afin de faire le point sur leur mouvement de grève entamé en décembre 2025 et d’alerter les autorités sur leurs revendications.

Le Centre de Formation et de perfectionnement Professionnels a servi de cadre pour une réunion de la Coalition des syndicats de la formation professionnelle. Cette rencontre a rassemblé plusieurs membres dont, Prince Prosper Engonga, président du Syndicat de la Formation Professionnelle (SYFOP), Edmond Hendet Ngadi, président du Syndicat National des Enseignants et des Personnels de la Formation Professionnelle (SYNEPFOP) et de plusieurs militants syndicaux. 

L’inaction des autorités 

Après près de quatre mois de suspension des activités, les responsables syndicaux ont tenus à dénoncer le manque de réaction du ministère de la Formation professionnelle. Cette rencontre a été l’occasion pour eux d’exprimer leur ras-le-bol et de pointer du doigt l’absence d’avancées concrètes malgré plusieurs démarches engagées. « Nous sommes à la formation professionnelle et nous constatons que notre grève, qui a déjà quatre mois aujourd’hui, ne semble pas intéresser les autorités de notre pays. Aucune initiative n’a été prise pour répondre à nos revendications, et cela se répète depuis 2024. Les agents de la formation professionnelle sont excédés par cette situation », a déclaré Prince Prosper Engonga, président du syndicat de la formation professionnelle.

Il a ajouté que malgré la mise en place d’une commission ad hoc par le ministère et les travaux menés pendant plusieurs jours, le protocole d’accord convenu n’a jamais été signé. « Jusqu’à présent, nous attendons que les autorités réagissent à nos préoccupations », a-t-il précisé. Par ailleurs, Prince Prosper Engonga a insisté sur les points prioritaires de leur cahier de charges : « Nous demandons le paiement intégral des vacations d’enseignement, la régularisation du DTS, et la présence effective de la matière d’œuvre dans nos différents plateaux techniques. Sans cela, nous ne pouvons pas travailler à la formation professionnelle conformément aux exigences du 80 % pratique et 20 % théorie », a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que la reprise des activités dépend de la satisfaction de ces conditions. « Nous attendons la résolution de tous ces problèmes pour redémarrer, et nous sommes surpris que les négociations aient pris fin sans la signature d’un protocole d’accord », a-t-il martelé. Dans ce contexte, la situation impacte directement le fonctionnement de l’établissement, qui reste fermé, ainsi que le parcours des apprenants, toujours dans l’attente d’évaluations. Après plusieurs mois de grève, cette concertation apparaît comme une tentative de relance du dialogue. Reste à savoir si elle permettra d’aboutir à une sortie de crise dans un secteur clé pour l’emploi et la formation des jeunes au Gabon.

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