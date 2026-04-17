Gabon : Technip Energies remporte le marché de modernisation de l’usine de la Sogara

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Le 14 avril 2026, le groupe français Technip Energies a officialisé la signature de deux contrats d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) avec la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA). Selon les informations rapportées par Direct Infos Gabon, ce partenariat vise à moderniser et à étendre les capacités de l’unique raffinerie du pays, située à Port-Gentil.

L’ambition de cette collaboration repose sur une stratégie hybride : optimiser l’existant tout en bâtissant l’avenir. Le premier volet de ce contrat concerne le « dégoulottage » de la structure actuelle. Technip Energies travaillera à la modernisation des installations pour fluidifier la production, incluant l’installation d’une unité d’adoucissement du kérosène et la création de quatre nouvelles infrastructures de stockage.

Le second volet, plus imposant, porte sur l’expansion via la construction d’un complexe d’hydrocraquage modulaire. Ce projet permettra de décupler la capacité de raffinage nationale. Pour soutenir cette montée en puissance, de nouvelles infrastructures logistiques, dont une jetée maritime et des systèmes de déchargement, seront érigées, utilisant la technologie de pointe SMR pour la production d’hydrogène.

Vers une excellence environnementale et économique

L’enjeu dépasse la simple performance technique. En se dotant de ces outils, le Gabon vise l’alignement sur les normes « Africa 5 », les standards les plus rigoureux du continent concernant la qualité des carburants. Cette transition garantira une production plus propre et plus respectueuse de l’environnement.

Comme le souligne Direct Infos Gabon, cette modernisation répond à un impératif de souveraineté économique. En valorisant ses ressources pétrolières localement, le pays entend réduire drastiquement sa dépendance aux importations de produits finis. Ce chantier d’envergure promet également de dynamiser le marché de l’emploi à Port-Gentil, consolidant ainsi la place de la cité pétrolière comme moteur de la croissance gabonaise.