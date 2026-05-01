OPRAG : un 1er mai sous le signe de la consolidation des réformes sociales 

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À l’instar des travailleurs du monde entier, les agents de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG) ont célébré la fête du 1er mai dans une atmosphère conviviale. Réunis autour de la direction générale conduite par Martin Boguikouma, ils ont saisi cette occasion pour dresser un bilan des actions engagées depuis 2023, tout en mettant en lumière les défis persistants liés à leurs conditions de travail. Entre reconnaissance des efforts accomplis et attentes exprimées, cette journée a servi de cadre à un dialogue social direct et constructif.

Placée sous le thème « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national », la célébration a débuté par un défilé sur l’Esplanade du Sénat avant de se poursuivre en interne. Plusieurs agents ont été décorés pour leur engagement, illustrant leur contribution à la performance de cet établissement stratégique. Au-delà du caractère festif, ce rendez-vous annuel a surtout permis aux représentants du personnel de porter, sans détour, les préoccupations des agents.

Entre avancées et attentes légitimes

Prenant la parole, le délégué du personnel, Rufin Eboulia, a salué l’ouverture au dialogue du directeur général, tout en formulant des revendications concrètes. Parmi les priorités figurent la mise en place d’une infirmerie moderne, la dotation en ambulance pour les urgences, l’acquisition de véhicules d’astreinte pour les capitaineries secondaires, ainsi que la réhabilitation de plusieurs infrastructures, notamment les bureaux de l’annexe du port à bois. Il a également insisté sur l’amélioration des conditions de logement des agents, appelant à l’accélération du projet d’accès à la propriété foncière. Un plaidoyer franc, mêlant reconnaissance et exigence d’actions rapides.

Une vue des agents de l’OPRAG lors de la cérémonie © GMT

En réponse, le directeur général a mis en avant des avancées notables, tant sur le plan administratif que social et infrastructurel. Il a évoqué la modernisation du cadre juridique, le renforcement des capacités opérationnelles avec l’acquisition d’équipements et de véhicules, ainsi que les investissements dans la formation, notamment avec le partenaire Tanger Med Engineering. Des travaux de réhabilitation ont été engagés sur plusieurs sites, parallèlement à une transformation digitale progressive. Sur le plan social, la signature imminente d’une convention avec la Société nationale immobilière (SNI) pour l’acquisition de 200 parcelles à Ntoum marque une étape importante vers l’amélioration des conditions de vie des agents. Si beaucoup a été fait, le directeur général a toutefois réaffirmé son engagement à poursuivre le travail de modernisation de l’OPRAG, tout en œuvrant à dégager de nouvelles recettes.