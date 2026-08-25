Gabon–États-Unis : 130 jeunes formés en cybersécurité, réseaux, IA et programmation

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Depuis juin dernier, plus de 130 jeunes ont investi les salles de formation à Libreville pour se former gratuitement à la cybersécurité, aux réseaux, à l’intelligence artificielle et à la programmation. Initié par la fondation THEYA, bras philanthropique de l’entreprise américaine Cybastion, en partenariat avec l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) et la Cisco Networking Academy, le programme Africa DigiEmpower vise à certifier 1 000 talents locaux. L’engouement est massif : plus de 6 000 candidatures ont été recensées par l’ambassade des États-Unis, révélant la soif d’apprentissage de la jeunesse gabonaise.

Le 14 août dernier, la chargée d’affaires américaine, Susan N’Garnim, s’est rendue à l’American Corner de Libreville pour observer une session de cours. Cette visite diplomatique souligne une convergence stratégique essentielle : l’alliance entre coopération internationale, renforcement du capital humain et protection d’un espace numérique désormais vital pour les institutions et le tissu économique.

Une formation de pointe ancrée dans le réel

Loin d’une simple initiation théorique, le cursus propose un apprentissage graduel allant des compétences de base jusqu’à l’expertise technique. À la clé, des débouchés concrets vers des métiers d’avenir tels qu’administrateur réseau, ingénieur ou analyste en centre d’opérations de sécurité (SOC). La certification internationale délivrée par la Cisco Networking Academy offre à ces apprenants un passeport de compétences reconnu mondialement.

L’intérêt majeur de cette initiative réside dans l’articulation entre employabilité et souveraineté numérique. Développer des data centers et moderniser les infrastructures télécoms reste insuffisant si un pays ne dispose pas d’experts locaux capables de concevoir, surveiller et protéger ces systèmes. En soutenant parallèlement le projet de centre national de données et le renforcement des capacités cyber du Gabon, le partenaire Cybastion s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement.

Du diplôme à la puissance numérique

Le véritable défi commence désormais : transformer cet enthousiasme en moteur économique durable. Pour que le programme produise un véritable effet de levier, les certifications devront rapidement déboucher sur des recrutements, la création d’entreprises et l’émergence d’un écosystème capable de retenir les talents au pays. C’est précisément l’objectif d’Africa DigiEmpower, qui intègre également un volet de formation pour les instructeurs locaux afin de garantir la pérennité de l’enseignement.

Au-delà de l’opportunité individuelle, le Gabon détient une occasion majeure : structurer une filière numérique souveraine. La cybersécurité devient ainsi un secteur économique à part entière, protégeant administrations et entreprises tout en ouvrant des perspectives d’avenir à une génération connectée. L’avenir dira si cette initiative saura faire émerger les futurs ingénieurs, entrepreneurs et protecteurs du cyberespace gabonais.