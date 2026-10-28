Lébamba : après une rupture amoureuse, il tente d’en finir puis s’échappe de la clinique de Bongolo

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Une rupture amoureuse a failli virer à la tragédie à Lébamba dans la province de la Ngounié. Après une tentative de suicide manquée et une prise en charge médicale d’urgence, un trentenaire s’est évaporé dans la nature en pleine nuit, plongeant la région dans la stupeur.

Les habitants de Lébamba, chef-lieu du département de la Louétsi-Wano, sont sous le choc. Mardi 14 octobre, un drame passionnel s’est joué dans cette paisible localité. Armé d’une lame de rasoir, Yan M., un homme âgé d’une trentaine d’années, a tenté d’interrompre le cours de sa propre vie à la suite d’un déchirement amoureux.

L’espoir déçu d’un amour né à Libreville

Pour comprendre le désarroi du jeune homme, il faut remonter quelques années en arrière, dans la capitale gabonaise. C’est à Libreville que Yan fait la rencontre de Davila. De cette union naît un attachement profond et sincère de la part du trentenaire. Cependant, lorsque la mère de Davila est affectée au Centre médical de Lébamba, cette dernière choisit d’y emménager avec sa fille.

Désireux de sceller cet amour et d’officialiser définitivement leur relation, Yan prend la décision de faire le voyage pour retrouver sa compagne de longue date. Malheureusement, sur place, ses espoirs s’effondrent brutalement : Davila lui oppose une fin de non-recevoir sans appel.

Le geste désespéré et la fuite mystérieuse

Totalement déstabilisé par ce refus inattendu, Yan se rend au domicile de la jeune femme. Là, pris dans un élan de détresse extrême et adoptant un comportement jugé très inhabituel par les témoins, il tente de se donner la mort en s’incisant à l’aide d’une lame de rasoir. Découvert à temps, le blessé est secouru d’urgence par les proches et les riverains qui le transportent vers la clinique de Bongolo. Sur place, l’équipe médicale prend le relais et procède à une intervention chirurgicale salvatrice. Opéré avec succès, le patient semblait tiré d’affaire et hors de danger.

Pourtant, contre toute attente, l’histoire prend une tournure inattendue au cœur de la nuit. Profitant d’un moment d’inattention et agissant à l’insu du personnel soignant, Yan s’échappe de son lit d’hospitalisation et s’évanouit dans l’obscurité, sans laisser la moindre trace derrière lui.

Une enquête sous haute tension

Avertit immédiatement après le constat de cette évasion nocturne, la gendarmerie a saisi l’affaire et promptement déployé un dispositif de recherche dans l’ensemble du département. Cette disparition soulève d’ores et déjà de nombreuses interrogations embarrassantes au sein de la communauté.

Où Yan M. a-t-il bien pu passer dans son état de convalescence ? Est-il toujours en vie ou cherche-t-il à nouveau à mettre ses jours en danger ? Seules les investigations en cours de la maréchaussée permettront d’élucider cette troublante affaire qui continue d’agiter et d’inquiéter la petite ville de Lévamba.