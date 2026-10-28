Primud 2026 : la slameuse Nanda La Gaboma en lice !

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Nanda La Gaboma, figure incontournable du slam, poétesse engagée et artiste pluridisciplinaire d’exception, est officiellement en lice pour l’édition 2026 des prestigieux Prix Internationaux des Musiques Urbaines (Primud) en Côte d’Ivoire. Elle y décroche une nomination dans la catégorie Meilleure slameuse d’Afrique francophone. Une reconnaissance majeure qui vient couronner le parcours remarquable d’une ambassadrice passionnée du verbe, déterminée à éveiller les consciences et à faire vibrer les cœurs.

À la fois chanteuse, chroniqueuse médias, auteure et Docteure-enseignante en psychologie du travail, Nanda incarne la quintessence de l’intellectuelle engagée. De la tribune de l’ONU à Genève aux scènes des plus grands festivals à travers le monde dont au Brésil, en Suisse et à Madagascar. En passant par ses remarquables premières parties d’artistes emblématiques tels que Pierre Claver Akendengué, elle séduit durablement par une écriture ciselée, une sensibilité rare et une énergie scénique absolument

inépuisable.

Une autre nomination et pourquoi pas une autre victoire …

Au-delà de son premier album acclamé, «Mié Kamba, Je Parole», l’artiste investit l’essentiel de son énergie dans la transmission et l’éveil des consciences. Qu’il s’agisse d’animer des ateliers poétiques, de faire du coaching à la Philharmonie de Paris, de co-initier la bibliothèque citoyenne Le Maquis Bibliothèque à Port-Gentil ou de porter des projets novateurs comme Les Powêtudes avec le collectif #LoSyndicat, elle tisse chaque jour des ponts culturels durables. Soulignons qu’il y a quelques mois, la slameuse Nanda représentait le Gabon au Masa au mois de mars 2026.

Déjà auréolée de plusieurs distinctions internationales en France et en Suisse, Nanda La Gaboma porte aujourd’hui fièrement les couleurs du Gabon aux Primud 2026. Cette nomination consacre son talent brut et son indéfectible engagement humaniste. Le public, les mélomanes et les amoureux des belles lettres sont ainsi appelés à se mobiliser massivement pour porter cette inlassable semeuse de rêves vers la consécration ultime.