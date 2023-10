Gabon : Ndong Sima pointe du doigt les surfacturations opérées par la SEEG sur ses clients

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 11 octobre 2023, le premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima a reçu en séance de travail le directoire de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) avec comme principaux points de discussion la restructuration de cette entreprise, mais aussi la problématique des surfacturations. Pour ce dernier point, le chef du gouvernement n’a pas manqué de fustiger cette pratique consistant à faire payer les clients au-delà de leur consommation réelle.

Si dans notre article intitulé SEEG : 8,4 milliards de FCFA de surfacturation annuelle à l’État gabonais, nous évoquions cette pratique pour le moins intolérable, celle-ci était effectivement l’un des points évoqués durant la rencontre entre le premier ministre et la délégation de la société en charge de la production, du transport et de la commercialisation de l’eau et de l’électricité conduite par le président du Conseil d’administration Jocktane Lawson.

À cet effet, ce dernier a présenté à Raymond Ndong Sima les difficultés auxquelles font face la SEEG depuis des années. « Nous avons des problèmes d’efficacités opérationnelles qui sont liés à la faiblesse du rendement de la production d’eau et d’électricité. Nous avons des problèmes en termes de gestion de l’efficacité de la gestion courante en ce qui concerne la mise au pas de nos collègues. Nous avons des problèmes qui sont liés à l’augmentation du prix des combustibles qui ont fragilisé notre exploitation », a-t-il indiqué.

La SEEG mise à l’index sur la pratique de surfacturation

Prenant note du chapelet de difficultés présenté par le directoire de la SEEG, le chef du gouvernement de transition a dit, concernant la restructuration de l’entreprise, « ne pas être sûr que la recapitalisation de la société réglerait le problème que l’on a si on a un tonneau des Danaïdes, est-ce que le début du problème ce n’est pas dans le corps de métier de la SEEG ».



Par ailleurs, il n’a pas manqué d’aborder la question de la surfacturation dont la Société d’énergie et d’eau du Gabon serait passée maître. À cet effet, il a invité les responsables de cette entreprise à revoir leur copie, surtout à la suite des dénonciations de plus en plus multiples des consommateurs. « Le corps du métier de la SEEG est de produire de l’eau et l’électricité, de vendre cette eau et cette électricité, de vendre la totalité en facturant au juste prix et en faisant en sorte que celui qui doit payer, effectivement, paie ce qu’il doit pas ce qu’on veut lui faire payer », a martelé Raymond Ndong Sima.