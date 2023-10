Lambaréné : Zita Oligui Nguema lance la 10ème édition d’Octobre rose

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 12 octobre 2023, la première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema s’est rendue à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Objectif de ce premier déplacement officiel, lancer la campagne nationale de sensibilisation contre le cancer, à l’occasion de l’édition 2023 d’Octobre Rose, dont elle a tenu à s’impliquer personnellement, en tant que marraine.

Placée sous le thème « Contre le cancer, je m’engage pour une vie saine », la 10ème édition d’Octobre Rose revêt un caractère particulier. En effet, la marraine de l’évènement, Zita Oligui Nguema a donné une portée nouvelle à l’évènement, en délocalisant pour la première fois la cérémonie de lancement de la campagne. Une initiative à forte portée symbolique, qui témoigne surtout d’une volonté de la première dame d’intéresser toutes les femmes du Gabon à cet enjeu de santé publique.

Associer toutes les couches du pays dans la pratique d’une vie saine

Les cancers du col de l’utérus et du sein sont les plus meurtriers de tous les cancers qui sévissent au Gabon. C’est sans doute consciente de cette donnée, que l’épouse du chef de l’État a tenu à déconcentrer cet évènement, afin de véritablement lui donner une portée nationale. Un pari plutôt réussi puisqu’à la sortie d’une séance de Fitness aux côtés de l’épouse du président de la Transition Zita Oligui Nguema et d’une centaine d’autres femmes, certaines n’ont pas manqué de partager ce moment privilégié.

Arrivée de la première dame Zita Oligui Nguema à la séance de Fitness © GMT

« C’était une bonne initiative de la part de la première dame et nous apprécions sa venue parce que nous ne sommes plus seules désormais », nous a confié Stéphanie Soukila, sage-femme. En effet, si la lutte contre le cancer a toujours été une cause nationale pour les autorités, la nouvelle donne impulsée par Zita Oligui Nguema, visant à porter cet enjeu au plus près des populations du Gabon profond, aura assurément un impact positif plus grand en termes de nombre de dépistages et de prise en charge, par rapport à l’année précédente.

Zita Oligui Nguema, résolument engagée contre le cancer

Au cours de la cérémonie de lancement officiel de la campagne 2023 d’Octobre rose, l’assistance a religieusement suivi l’exposé de présentation de cette pathologie, et a pu mesurer la nécessité de préserver une vie saine ou encore l’importance d’un dépistage précoce. Conscient du taux de létalité élevé du cancer, le ministre de la Santé, Pr. Adrien Mougougou a rappelé l’urgence de renforcer la prévention, tout en invitant la première Dame à être un relai auprès de son époux, afin que cette cause soit mieux entendue.

Visite à la maternité du Centre hospitalier régional de Lambaréné © GMT

En réponse à ces sollicitations, Zita Oligui Nguema s’est dite enthousiaste d’apporter son soutien, ainsi que celui de son époux, « à cette noble cause ». Mesurant l’importance de l’enjeu, elle a affirmé « Mon statut de femme, de mère, de première Dame aujourd’hui, m’invite à prendre part de manière active et formelle à cette lutte engagée, tant au niveau national qu’international ».

Notons qu’en marge de la cérémonie de lancement de la campagne d’Octobre Rose, l’épouse de Brice Oligui Nguema s’est rendue au service maternité du Centre hospitalier régional de Lambaréné, où elle a fait don de plusieurs kits d’accouchement. Par ailleurs, elle s’est entretenue avec une responsable de la CNAMGS, partenaire du ministère de la Santé dans la lutte contre le cancer. Elle a été édifiée sur le travail d’accompagnement de cette structure, dans la prise en charge, puis l’évacuation vers des centres adaptés, des personnes détectées positives au cancer.