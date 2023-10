Gabon : Ndong Sima en mission d’apaisement auprès du personnel de Nkok

Ecouter cet article Ecouter cet article

Renforcer le tissu économique du pays en rassurant investisseurs et employés des secteurs porteurs de croissance. C’est l’objectif voulu par le Premier ministre de transition, Raymond Ndong Sima, qui s’est rendu y a quelques jours dans la Zone d’investissement spéciale de Nkok, dans un contexte marqué par des mouvements de grève, sur fond de mauvaises conditions de travail présumées.

C’est donc porteur d’un message rassurant, à la fois pour les entreprises présentes à Nkok que pour les employés qui réclament de meilleures conditions de travail, que Raymond Ndong Sima s’est rendu sur le site. Une initiative d’apaisement, gage d’un climat des affaires qui tend à se normaliser, après la période d’incertitude suite à la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Préserver les zones de production porteuses d’emploi et de valeur ajoutée

La libération de la parole née à la suite de la prise du pouvoir par le CTRI a conduit à la dénonciation de conditions de vie et de travail par les employés de la Zone d’investissement spéciale de Nkok. Si beaucoup pouvaient s’attendre à une réaction répressive de l’Etat face à ces violations présumées du code du travail, le pragmatisme a conduit le premier ministre à jouer la carte de l’apaisement et pour cause, le pays a besoin de ces investisseurs, pour faire repartir la croissance.



« Je suis venu ici pour essayer de calmer le jeu en parlant aux employeurs et aux employés afin qu’ils sachent que notre intérêt est de maintenir une zone de production. C’est cela qui donne du travail et de la valeur ajoutée », a confié à la presse Raymond Ndong Sima en marge de sa visite. Une initiative qui s’inscrit dans la lignée de la ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Madame Solange Nguiakie, qui avait déjà rencontré l’ensemble des partenaires de cette zone, afin de redéfinir un cadre de travail qui cadre avec le respect des lois en vigueur au Gabon.