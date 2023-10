Fegafoot : controverse autour du maintien de Serge Mombo dans le staff des Panthères du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce dimanche 08 octobre 2023 sur les antennes de la chaine de télévision Gabon 1ère que le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) Pierre-Alain Mounguengui a annoncé les personnalités qui devront assurer la gestion de l’équipe nationale de manière provisoire. Si la nomination de plusieurs anciennes gloires du football a été à l’unanimité saluée, l’opinion publique n’a pas manqué de se questionner sur le maintien de Serge Mombo en qualité d’intendant général alors que ce dernier fait l’objet de suspicion dans l’affaire dite des agressions sexuelles dans le football gabonais.

Très attendue depuis la mise à l’écart silencieuse de Patrice Neveu, la divulgation du nouveau staff des Panthères du Gabon n’aura pas été du goût d’une grande majorité de l’opinion nationale. Et pour cause, le maintien de l’intendant général a suscité des réactions non seulement des amoureux du football, mais surtout de certaines personnalités qui ont jugé incompréhensible ce maintien qui ne cadre pas avec les valeurs de justice et la volonté de mettre fin à l’impunité proné par les plus hautes autorités en tete desquelles le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), chef de l’État le Général Brice Oligui Nguema.

Des soupçons pas encore levés contre Serge Mombo

En effet, soupçonné dans l’affaire dite Capellogate mettant en lumière des cas d’abus sexuels systématiques sur mineurs, Serge Mombo a été curieusement reconduit à son poste dans le staff provisoire des Panthères. Une décision jugée à rebours poil du principe de protection des victimes et qui n’a pas manqué de susciter un tollé au sein de l’opinion. « Il est sous le feu de l’enquête de la FIFA et ne devrait pas occuper des fonctions dans le football du fait de graves accusations portées sur lui », nous a confié un haut responsable de la Fegafoot.

S’il a contesté la véracité des accusations d’abus sexuels portées à son encontre, des suspicions pourraient demeurer, surtout après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rejeter l’appel déposé par ce dernier contre la décision du président de la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la fédération internationale de Football association (FIFA). Ainsi, pour de nombreux acteurs du football, ce type d’affaire pouvant nécessiter du temps pour déceler le vrai du faux, il apparait nécessaire d’écarter ce dernier de la gestion de l’équipe nationale.