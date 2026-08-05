Affaire Bilie-By-Nze : EPG demande à la Cour de cassation de « dire le droit »

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L’inquiétude grandit autour de la situation administrative et pénitentiaire de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze. Privé de liberté depuis près de quatre mois sans procès, l’homme politique fait l’objet d’une vive prise de position de son parti Ensemble pour le Gabon (EPG). Dans une déclaration officielle, la formation politique hausse le ton et interpelle la Cour de cassation, saisie depuis plus d’un mois par la défense pour examiner la régularité de la procédure.

Au-delà de la bataille juridique, la formation d’opposition alerte sur l’isolement et le traitement réservé à l’ancien chef du gouvernement. Selon la déclaration du parti EPG, le détenu évolue dans un environnement particulièrement strict. « Il est détenu dans une cellule d’environ cinq mètres carrés, privée de lumière naturelle, sans bénéficier du droit d’accéder à la cour de promenade comme les autres détenus. », ont-il déclaré.

EPG pointe également un régime de visites drastiquement encadré, restreignant les échanges avec sa famille ainsi qu’avec ses conseils juridiques. Face à cette situation, l’organisation rappelle que la défense des droits fondamentaux doit s’appliquer de manière immuable, quelles que soient les convictions ou l’appartenance politique.

L’urgence de dire le droit pour préserver l’État de droit

Pour la formation EPG, l’absence de décision de la juridiction suprême s’apparente à une anomalie qui fragilise l’ensemble de l’appareil judiciaire gabonais. Le parti insiste sur l’exigence de célérité indispensable lorsqu’un citoyen est privé de sa liberté : « Quand la Cour de cassation se tait, c’est l’État de droit qui s’affaiblit. […] Le silence d’une juridiction suprême ne peut durablement tenir lieu de réponse lorsqu’un homme demeure privé de sa liberté. »

Soulignant une instruction qui tire en longueur et une procédure entachée d’interrogations, EPG estime qu’aucun fondement juridique ne motive la prolongation de cette incarcération.

Un appel direct à la remise en liberté

Réaffirmant sa conviction qu’aucune charge ne soutient valablement le maintien en cellule de l’ancien Premier ministre, le parti EPG invite la haute juridiction à assumer sa mission d’arbitre impartial et à rendre rapidement sa décision. « Nous appelons donc la Cour de cassation à rendre son arrêt dans les plus brefs délais et […] à ordonner la remise en liberté d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, dès lors qu’aucun fondement juridique sérieux ne justifie son maintien en détention. », ont déclaré les responsables d’EPG.

En concluant sur le principe fondamental selon lequel « la liberté demeure la règle, la détention l’exception », Ensemble pour le Gabon rappelle que la crédibilité des institutions repose avant tout sur leur capacité à garantir une justice équitable, sereine et libérée de tout délai injustifié.