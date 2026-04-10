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Numérique : le Gabon scelle deux accords stratégiques avec le Maroc à Marrakech

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 avril 2026 à 11h19min
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Mark Alexandre Doumba et Amal El Fallah Seghrouchni © D.R.
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En marge du GITEX Africa 2026 à Marrakech, le Gabon a signé le 7 avril 2026 deux accords majeurs avec le Maroc pour renforcer la coopération numérique, la formation des talents et la transformation digitale de l’État. Une démarche qui s’inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Dans un contexte de compétition accrue autour des technologies numériques, le Gabon multiplie les partenariats stratégiques. À Marrakech, le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation a franchi une nouvelle étape en signant deux accords structurants avec le Maroc.

Une coopération bilatérale axée sur l’innovation et les compétences

Le premier accord, signé entre Mark Alexandre Doumba et Amal El Fallah Seghrouchni, vise à structurer une coopération autour de plusieurs axes clés : partage d’expertise, transformation digitale de l’État, promotion de l’innovation et développement de formations spécialisées.

Dans ce cadre, « une quinzaine d’étudiants gabonais bénéficieront de bourses complètes » pour intégrer l’Université Mohammed VI Polytechnique dès la rentrée de septembre 2026. Une initiative destinée à renforcer les compétences nationales dans des domaines stratégiques comme l’intelligence artificielle et les sciences des données.

Un partenariat académique pour moderniser la formation

Le second accord concerne un partenariat entre l’INPTIC et l’INPT. Signé par leurs directeurs généraux, Landry Badiali et Abdehamid Belmekki, cet accord vise à adapter les cursus aux exigences du marché du numérique.

Il prévoit notamment « la mise en place d’un programme de formation dédié aux agents publics gabonais », avec l’octroi de cinq bourses annuelles pendant cinq ans. Un dispositif qui devrait contribuer à renforcer les capacités de l’administration en matière de gouvernance numérique.

Une ambition affirmée de souveraineté numérique

À travers ces initiatives, le Gabon entend accélérer la construction d’un écosystème numérique performant. L’objectif est de « positionner le pays comme un acteur engagé dans la construction d’une souveraineté numérique africaine forte ».

La participation active du ministre gabonais au panel de haut niveau sur « la souveraineté à l’ère de l’intelligence artificielle » témoigne de cette ambition. Aux côtés de ses homologues marocain et français, il a mis en avant les réformes engagées pour moderniser la gouvernance numérique du pays.

Le GITEX Africa, vitrine des ambitions technologiques africaines

Rendez-vous incontournable du secteur, le GITEX Africa rassemble chaque année gouvernements, entreprises et investisseurs autour des enjeux du numérique. La présence du Gabon à cet événement confirme sa volonté de s’inscrire pleinement dans les dynamiques continentales d’innovation.

Au-delà des signatures, ces accords traduisent une orientation stratégique claire : faire du numérique un levier de transformation économique et administrative. Reste désormais à traduire ces engagements en résultats concrets pour les citoyens et les entreprises.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 avril 2026 à 11h19min
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