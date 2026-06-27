Gabon : le budget d’investissement de l’enseignement supérieur amputé de 106,8 milliards FCFA

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Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 réserve une cure d’austérité sans précédent à l’enseignement supérieur gabonais. Les crédits d’investissement alloués à cette mission passent de 123,2 milliards de FCFA dans la Loi de finances initiale à seulement 16,37 milliards de FCFA, soit une baisse de 106,82 milliards de FCFA (-86,7 %). Un arbitrage budgétaire qui soulève de nombreuses interrogations sur la capacité des universités à poursuivre leur modernisation.

Alors que les autorités affichent leur ambition de faire du capital humain l’un des moteurs de la diversification économique du Gabon, les chiffres du PLFR 2026 traduisent une réduction drastique des investissements consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Selon le document budgétaire, cette mission enregistre l’une des plus fortes baisses de crédits parmi l’ensemble des départements ministériels, passant de 123,2 milliards à 16,37 milliards de FCFA, soit une diminution de 106,82 milliards de FCFA.

Cette réduction touche l’ensemble des programmes structurants. Les investissements destinés à l’enseignement supérieur passent de 88,02 milliards à 9,14 milliards de FCFA, tandis que ceux consacrés à la vie de l’étudiant reculent de 28,89 milliards à 4,78 milliards de FCFA. La recherche scientifique et l’innovation voient également leurs crédits diminuer de 5,98 milliards à 2,29 milliards de FCFA.

Des ambitions académiques confrontées à la réalité budgétaire

Ces arbitrages interviennent alors que les établissements publics d’enseignement supérieur font face à des défis persistants : déficit d’infrastructures, saturation des amphithéâtres, besoins en laboratoires modernes, insuffisance des résidences universitaires et nécessité d’accompagner la croissance des effectifs étudiants.

L’investissement public constitue pourtant l’un des principaux leviers permettant la construction de nouveaux bâtiments pédagogiques, l’acquisition d’équipements scientifiques, le développement des bibliothèques numériques ou encore la modernisation des campus. Une réduction de près de 87 % des crédits d’investissement pose donc la question de la priorisation des projets qui pourront effectivement être réalisés au cours de l’exercice 2026.

Quelles conséquences pour les universités gabonaises ?

Au-delà des chiffres, cette baisse pourrait avoir des répercussions sur la mise en œuvre des réformes engagées dans le secteur de l’enseignement supérieur. Les universités gabonaises sont appelées à répondre aux exigences croissantes de formation des compétences nationales dans des domaines stratégiques tels que les sciences, le numérique, les mines, l’agriculture ou encore la santé.

Si le PLFR traduit un contexte général de resserrement budgétaire — les investissements publics de l’État diminuant globalement de 968,07 milliards de FCFA — l’ampleur de la réduction appliquée à l’enseignement supérieur interpelle particulièrement. Elle ouvre un débat sur les choix de priorisation opérés par les pouvoirs publics et sur leur compatibilité avec les ambitions affichées de transformation économique fondée sur le savoir, la recherche et l’innovation. Les prochains mois permettront d’apprécier si cette contraction des crédits relève d’un simple report d’investissements ou annonce un changement plus durable dans la politique de financement de l’enseignement supérieur gabonais.