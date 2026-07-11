ONU : au Sommet des chefs de police, Adrien Nguema Mba plaide pour un partage renforcé des renseignements

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Le Gabon a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération sécuritaire internationale lors du 5ᵉ Sommet des chefs de police des Nations unies (UNCOPS), tenu les 8 et 9 juillet à New York. Représentant le pays, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba, a défendu la nécessité d’un partage des renseignements en temps réel et d’une collecte conjointe des données pour mieux répondre aux menaces transnationales. Accompagné du commandant en chef des Forces de police nationale, le général Serge Hervé Ngoma, il a insisté sur l’importance d’une action collective face à la criminalité organisée, au terrorisme et aux réseaux criminels qui ignorent désormais les frontières.

Intervenant au cours des travaux consacrés aux interactions entre conflits, insécurité et criminalité transnationale, le ministre gabonais a rappelé que les défis sécuritaires actuels imposent une coopération plus étroite entre les services de police. Selon lui, l’échange rapide d’informations constitue désormais un levier essentiel pour anticiper les menaces, coordonner les interventions et renforcer l’efficacité des dispositifs nationaux de sécurité. Le Gabon entend ainsi inscrire son action dans une dynamique de partenariat avec les organisations régionales et internationales engagées dans la lutte contre la criminalité.

Le Gabon mise sur une sécurité fondée sur la coopération

À New York, Adrien Nguema Mba a également mis en avant les engagements déjà pris par le Gabon en matière de coopération policière. Le pays est notamment membre du Comité des chefs de police de l’Afrique centrale (CCPAC) depuis 1997 et participe aux mécanismes de coopération policière de la CEMAC ainsi qu’au système de communication sécurisé I-24/7 d’Interpol. Plus récemment, Libreville a conclu des accords stratégiques avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation mondiale des douanes et Interpol afin de renforcer la lutte contre les trafics illicites et la criminalité organisée.

Ce sommet a permis d’esquisser les contours de l’évolution de la Police des Nations unies (UNPOL). Sur cette question, le Gabon a plaidé pour un modèle d’appui policier plus agile, spécialisé et fondé sur une réelle appropriation nationale. Pour les autorités gabonaises, la sécurité mondiale passe désormais par des partenariats renforcés, une meilleure circulation du renseignement et une coopération opérationnelle capable de répondre efficacement aux défis sécuritaires du XXIᵉ siècle.