Derniers articlesPOLITIQUE

ONU : au Sommet des chefs de police, Adrien Nguema Mba plaide pour un partage renforcé des renseignements

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 12h36min
1 518 Temps de lecture 1 minute
Adrien Nguema Mba lors de son allocution à l'ONU © D.R.
Ecouter l'article

Le Gabon a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération sécuritaire internationale lors du 5ᵉ Sommet des chefs de police des Nations unies (UNCOPS), tenu les 8 et 9 juillet à New York. Représentant le pays, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba, a défendu la nécessité d’un partage des renseignements en temps réel et d’une collecte conjointe des données pour mieux répondre aux menaces transnationales. Accompagné du commandant en chef des Forces de police nationale, le général Serge Hervé Ngoma, il a insisté sur l’importance d’une action collective face à la criminalité organisée, au terrorisme et aux réseaux criminels qui ignorent désormais les frontières.

Intervenant au cours des travaux consacrés aux interactions entre conflits, insécurité et criminalité transnationale, le ministre gabonais a rappelé que les défis sécuritaires actuels imposent une coopération plus étroite entre les services de police. Selon lui, l’échange rapide d’informations constitue désormais un levier essentiel pour anticiper les menaces, coordonner les interventions et renforcer l’efficacité des dispositifs nationaux de sécurité. Le Gabon entend ainsi inscrire son action dans une dynamique de partenariat avec les organisations régionales et internationales engagées dans la lutte contre la criminalité.

Le Gabon mise sur une sécurité fondée sur la coopération 

À New York, Adrien Nguema Mba a également mis en avant les engagements déjà pris par le Gabon en matière de coopération policière. Le pays est notamment membre du Comité des chefs de police de l’Afrique centrale (CCPAC) depuis 1997 et participe aux mécanismes de coopération policière de la CEMAC ainsi qu’au système de communication sécurisé I-24/7 d’Interpol. Plus récemment, Libreville a conclu des accords stratégiques avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation mondiale des douanes et Interpol afin de renforcer la lutte contre les trafics illicites et la criminalité organisée.

Ce sommet a permis d’esquisser les contours de l’évolution de la Police des Nations unies (UNPOL). Sur cette question, le Gabon a plaidé pour un modèle d’appui policier plus agile, spécialisé et fondé sur une réelle appropriation nationale. Pour les autorités gabonaises, la sécurité mondiale passe désormais par des partenariats renforcés, une meilleure circulation du renseignement et une coopération opérationnelle capable de répondre efficacement aux défis sécuritaires du XXIᵉ siècle.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 12h36min
1 518 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

ESS : quatre impétrantes diplômées de la 1ère promotion d’infirmiers d’Etat

11 juillet 2026 à 13h01min

Lambaréné : deux blessés dans une violente collision nocturne entre deux pirogues sur l’Ogooué

11 juillet 2026 à 10h19min

Gabon : lancement d’une campagne de régularisation des carrières des footballeurs

11 juillet 2026 à 9h46min

Cameroun : 1400 églises de réveil dans le viseur du gouvernement 

11 juillet 2026 à 9h08min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Diplomatie gabonaise : quand le silence de l’État laisse parler les réseaux sociaux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Diplomatie gabonaise : quand le silence de l’État laisse parler les réseaux sociaux
[#Reportage] Jean Brice Mapaga : Ultime hommage à Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Jean Brice Mapaga : Ultime hommage à Libreville
[#Reportage] Gabon : l'ESS célèbre sa première promotion 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : l'ESS célèbre sa première promotion
[#Journal] Le 19H30 du 10 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 10 Juillet 2026
[#Reportage] Lalala à gauche : reconquête du domaine public 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Lalala à gauche : reconquête du domaine public
[#Reportage] Gabon : Snec et Frapes exigent le paiement des vacations sous peine de paralysie des examens 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Snec et Frapes exigent le paiement des vacations sous peine de paralysie des examens
S'abonner
Bouton retour en haut de la page