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Communication : le Parlement s’inspire de l’expertise française pour renforcer sa stratégie institutionnelle

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 8h43min
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Le Parlement gabonais poursuit sa dynamique de modernisation. Dans le cadre du Programme d’appui à la coopération parlementaire Gabon-France (PACOP), les responsables de la communication, des relations parlementaires et de l’informatique de l’Assemblée nationale et du Sénat ont participé à une session de renforcement des capacités consacrée aux principes et outils de la communication institutionnelle. L’objectif est de professionnaliser davantage la communication parlementaire afin de rapprocher les institutions des citoyens.

Le Parlement gabonais accélère la modernisation de ses outils de communication. Réunis au siège provisoire du Sénat, les responsables des directions de la Communication et des Relations publiques, des Relations parlementaires ainsi que des Directions de l’Informatique des deux chambres ont pris part à un séminaire de formation organisé dans le cadre du Programme d’appui à la coopération parlementaire Gabon-France (PACOP).

Cette initiative s’inscrit dans le partenariat qui lie les institutions parlementaires gabonaises et françaises et vise à renforcer les compétences des équipes chargées de promouvoir l’action parlementaire auprès des citoyens.

Vers une communication parlementaire plus performante

Face aux exigences d’une information institutionnelle de plus en plus instantanée et accessible, les travaux ont permis d’aborder les principaux défis auxquels sont confrontés les services de communication des assemblées parlementaires.

À l’ouverture des travaux, la secrétaire générale du Sénat, Magaly Makombo Nembe, a souligné l’importance de cette session, estimant qu’elle participe au développement des compétences des équipes en charge de la communication institutionnelle. La clôture du séminaire a été assurée par le secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale, Edmond Soumouna, qui a réaffirmé l’engagement des deux chambres à poursuivre la professionnalisation de leurs services.

L’expertise française au service du Parlement gabonais

Pendant cette formation, les participants ont bénéficié de l’expérience de deux spécialistes de référence : Olivier Connan, directeur de la Communication de l’Assemblée nationale française, et Dorothée Roy, directrice de la Communication du Sénat français. Les deux experts ont partagé les méthodes développées au sein des institutions parlementaires françaises en matière de stratégie de communication, de gestion des médias et de présence sur les réseaux sociaux.

Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques majeures, notamment la construction d’une stratégie de communication institutionnelle, les spécificités de la communication parlementaire, le respect du pluralisme dans la diffusion de l’information ainsi que le rôle du site internet comme principal portail d’accès aux activités parlementaires.

Rapprocher davantage le Parlement des citoyens

Au-delà des présentations théoriques, les participants ont pris part à des échanges interactifs leur permettant de confronter leurs expériences aux pratiques internationales et d’identifier des solutions adaptées aux réalités du Parlement gabonais.

À travers cette session de renforcement des capacités, les deux chambres affichent leur volonté de bâtir une communication plus moderne, plus transparente et davantage tournée vers les citoyens. Une évolution qui s’inscrit dans le processus de modernisation des institutions engagé sous la Ve République, avec pour ambition de rendre l’action parlementaire plus lisible, plus accessible et plus proche des attentes des Gabonais.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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