Gabon : l’Union européenne en appui au renforcement de capacité des députés et sénateurs  

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Renforcer les compétences techniques des élus et consolider une culture parlementaire fondée sur la rigueur, l’éthique et l’efficacité. Tel est l’objectif du séminaire de formation ouvert ce 27 avril 2026 à Libreville au profit des parlementaires gabonais. Organisée par IDEA International, en partenariat avec l’Assemblée nationale et le Sénat, cette initiative bénéficie de l’appui de l’Union européenne. Elle intervient dans un contexte de renouvellement du personnel politique, marqué par l’arrivée de nombreux élus issus des élections de 2025, appelés à s’approprier rapidement les exigences du travail législatif.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont le Vice-Président de la Chambre des représentants du Parlement du Royaume du Maroc, un sénateur représentant le Parlement du Cameroun, ainsi que le Chef de Délégation adjoint de l’Union européenne au Gabon. Durant plusieurs jours, députés et sénateurs, pour la plupart nouvellement élus, se familiariseront avec les principes essentiels de la légistique, de la procédure d’amendement, ainsi que de l’éthique et de la déontologie parlementaire, indispensables à l’exercice efficace de leur mandat.

Asseoir la crédibilité de l’institution parlementaire

Dans son discours d’ouverture, le représentant de l’Union européenne, Nicolas Kasprzyk a insisté sur l’importance du moment institutionnel que traverse le Gabon, marqué par une nouvelle Constitution et une volonté affirmée de consolidation démocratique. Il a souligné que le renouvellement du Parlement constitue à la fois une opportunité et une responsabilité, appelant les élus à maîtriser les mécanismes du travail législatif et à incarner, au quotidien, les valeurs démocratiques. Transparence, intégrité, sens de l’intérêt général et proximité avec les citoyens ont été présentés comme des piliers essentiels pour restaurer et renforcer la confiance dans les institutions.

Ce séminaire vise également à améliorer la qualité de la production législative et à promouvoir une démocratie pluraliste, inclusive et efficace. L’Union européenne, à travers ce type d’appui, réaffirme son engagement en faveur d’institutions plus responsables et au service des citoyens. Les participants sont ainsi encouragés à tirer pleinement profit des échanges pour renforcer leurs capacités et contribuer durablement à l’enracinement de l’État de droit au Gabon.