Gabon : liste des 98 députés de la transition

Le président du Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI) a procédé, ce vendredi 06 octobre 2023, à la nomination des membres du parlement de transition. Avec au total 98 députés, nous publions ci-dessous in extenso la liste des députés de transition.
PRÉSIDENT:
NDONGOU JEAN FRANÇOIS
VICE PRESIDENTS:
NDONG OBIANG FRANÇOIS
DEUXIEME VICE-PRESIDENT:
AMIRAL MALLY ODJOUA GABRIEL
TROISIEME VICE-PRESIDENT
FLORENTIN MOUSSAVOU
QUATRIEME VICE-PRESIDENT:
CINQUIEME VICE-PRESIDENT :
MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE QUESTURE:
PREMIER QUESTEUR :
NGABIKO UMOU WADA MESMIN BORIS
DEUXIEME QUESTEUR
OTANDO CHARLES
SECRETARIAT:
PREMIER SECRETAIRE.
NDJOUNGA JEAN-BOSCO
DEUXIEME SECRETAIRE
ABOGHE CHARLOTTE
TROISIEME SECRETAIRE
ELLA NGUEMA GERARD
QUATRIEME SECRETAIRE
NZONDO ELOI
CINQUIEME SECRETAIRE :
LISSENGUET NGOUMBOU IRENE
LES DEPUTES
- ABIERI WILLY BERTRAND
- ABOGHE CHARLOTTE
- ADIAHENOT FLAVIENNE
- AKEDENGUE SOWA STEPHEN
- AROMEZOGHO FRANÇOIS AUGUST
- AKURE DAVAIN SERAPHIN
- AWASSI GILBERT ALEXANDRE
- BADJINA MOUDOUMA FIRMINE OLGA
- BANDEGHA LENDOYE RAPHAEL
- BEKALE AKWE HENRI
- BEKALE B’OBAME JEAN MARIE
- BEKOPA ÉP ROY VIRGINIE
- BLAHODIOW GERMAIN
- BIVOGHE MBA PAUL
- BOUANGA MOMBO ÉP MAKITA NICOLE
- BOUYOU TATIANA MIREILLE
- DIOUMY MOUBASSANGO DONATIEN LHYE
- DOUFOUNDOU EMERENCIENNE
- DOUMBENENY TEAN-LUCIEN
- EBANETH EP SIMA EY NATHALIE
- EKOUA SIMA JEAN PAULIN
- ELLA ENGONGA LEONEL
- ELLA NGUEMA GERARD
- EYEGHE ALI
- FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO GEOFFROY
- FOUTY FRATELI MARTIAL
- GEY CHARLES HENRY
- GONDJOUT INDJENDIET MELVIN VINCENT
- 1DODO LAMBERT
- IMMONGAULI TATANGANI EUDE REGIS
- ISSEMBE SERGE AIME
- KOUMBA BRIGITTE
- LEKOGO JUSTINE JUDITH
- LEYAMA JEAN VALENTIN
- LIBAMA MARCEL
- LISSENGUET NGOUMBOU IRENE
- LOUEMBE BLAISE
- MABIALA SERGE MAURICE
- MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE
- MANDJOU NGOYO PAULIN
- MATEYA PULCHERIE
- MATSIENDI ROLAND
- MAVOUNGOU MIHINDOU
- MBADINGA JOSUE
- MBAGOU JEAN BOSCO
- MBAGOU JEANNE
- MBOUMBOU MAKANGA JEAN-MARIE
- MBOUMI NZINZI JEAN CLAUDE
- MENGUE EKOMI ROGER
- MENGUE M’AKUE DIANE
- MENIE MEYI ANTOINE
- MIHINDOU MINZAMBA CARI
- MINKO MI ETOUA CHRISTIAN
- MOUELE ROMAIN
- MOUIRI BOUSSOUGOU DIEUDONNÉ
- MOUITY MOUNDOUNGA PATRICE
- MOUPOUMOU CLEMENT
- MOUSSAVOU FLORENTIN
- MVE EBANG MARCELIN
- NANG ONDO THIERRY
- NDIMAL BARRY
- NDJIMBI FRANCK
- NDJOUNGA JEAN BOSCO
- NDONG OBLANG FRANCOIS
- NDONGOU IEAN FRANCOIS
- NGABIKOUMOU WADA MESMIN BORIS
- NGOMA ANGELIQUE
- NGOUDII STAELLE LUDWINE
- NGUEMA NGUEMA SOSTHENE
- NGUIENO GUY NOEL DOMINIQUE
- NTOUTOUME BEATRICE
- NTOUTOUME MEBLAME AURELIEN
- NZEGOUMA NGOUENENY JOEL
- NZE NDONG NZE PASCAL FRANCK
- NZONDO ELOI
- NZUE EDZANG FREDERICK
- OBAME EYEGHE JEAN MARIE
- OBAME ONDO DANIEL
- ONDIAS LUC
- ODIOUA MALLY
- ONDZAMBI GERARD
- OGOULIGUENDE PEPECY
- ONANGUEMA FREDDY FERNANDEZ
- ONDZOUNGA RUFFIN PACOME
- ONGOUORI NGOUBILI FELICITE
- OSSINGA ONANGA ALBAN STEPHANE
- OTANDO CHARLES
- OVONO MBOUENGOU JEAN PLACIDE
- OWONO NDONG EDGARD
- POLO ÉP PANDZOU ODETTE
- REVANGUE ÉP ABIOME MADELEINE SIDONIE
- ROYEMBO ALBERT RICHARD
- SOUGOU LATSIERE ALIX BERTILLE
- TATY KOUMBA JEANINE
- TRISSAUGUI OGOULA GEORGES
- TSONO HUGUETTE
- WAURA FIDELE
- YEMBIT MANGALA IEAN DE DIEU