A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : liste des 98 députés de la transition

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Suivre sur Twitter Envoyer un courriel il y a 7 heuresDernière mise à jour: 7 octobre 2023 à 9h10min
0 2 522 2 minutes de lecture
Ecouter cet article

Le président du Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI) a procédé, ce vendredi 06 octobre 2023, à la nomination des membres du parlement de transition. Avec au total 98 députés, nous publions ci-dessous in extenso la liste des députés de transition.

PRÉSIDENT:
NDONGOU JEAN FRANÇOIS
VICE PRESIDENTS:
NDONG OBIANG FRANÇOIS
DEUXIEME VICE-PRESIDENT:
AMIRAL MALLY ODJOUA GABRIEL

TROISIEME VICE-PRESIDENT
FLORENTIN MOUSSAVOU
QUATRIEME VICE-PRESIDENT:
CINQUIEME VICE-PRESIDENT :
MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE QUESTURE:
PREMIER QUESTEUR :
NGABIKO UMOU WADA MESMIN BORIS
DEUXIEME QUESTEUR
OTANDO CHARLES

SECRETARIAT:
PREMIER SECRETAIRE.
NDJOUNGA JEAN-BOSCO
DEUXIEME SECRETAIRE
ABOGHE CHARLOTTE
TROISIEME SECRETAIRE
ELLA NGUEMA GERARD
QUATRIEME SECRETAIRE
NZONDO ELOI
CINQUIEME SECRETAIRE :

LISSENGUET NGOUMBOU IRENE

LES DEPUTES

  1. ABIERI WILLY BERTRAND
  2. ABOGHE CHARLOTTE
  3. ADIAHENOT FLAVIENNE
  4. AKEDENGUE SOWA STEPHEN
  5. AROMEZOGHO FRANÇOIS AUGUST
  6. AKURE DAVAIN SERAPHIN
  7. AWASSI GILBERT ALEXANDRE
  8. BADJINA MOUDOUMA FIRMINE OLGA
  9. BANDEGHA LENDOYE RAPHAEL
  10. BEKALE AKWE HENRI
  11. BEKALE B’OBAME JEAN MARIE
  12. BEKOPA ÉP ROY VIRGINIE
  13. BLAHODIOW GERMAIN
  14. BIVOGHE MBA PAUL
  15. BOUANGA MOMBO ÉP MAKITA NICOLE
  16. BOUYOU TATIANA MIREILLE
  17. DIOUMY MOUBASSANGO DONATIEN LHYE
  18. DOUFOUNDOU EMERENCIENNE
  19. DOUMBENENY TEAN-LUCIEN
  20. EBANETH EP SIMA EY NATHALIE
  21. EKOUA SIMA JEAN PAULIN
  22. ELLA ENGONGA LEONEL
  23. ELLA NGUEMA GERARD
  24. EYEGHE ALI
  25. FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO GEOFFROY
  26. FOUTY FRATELI MARTIAL
  27. GEY CHARLES HENRY
  28. GONDJOUT INDJENDIET MELVIN VINCENT
  29. 1DODO LAMBERT
  30. IMMONGAULI TATANGANI EUDE REGIS
  31. ISSEMBE SERGE AIME
  32. KOUMBA BRIGITTE
  33. LEKOGO JUSTINE JUDITH
  34. LEYAMA JEAN VALENTIN
  35. LIBAMA MARCEL
  36. LISSENGUET NGOUMBOU IRENE
  37. LOUEMBE BLAISE
  38. MABIALA SERGE MAURICE
  39. MAGANGA MOUSSAVOU ALBERTINE
  40. MANDJOU NGOYO PAULIN
  41. MATEYA PULCHERIE
  42. MATSIENDI ROLAND
  43. MAVOUNGOU MIHINDOU
  44. MBADINGA JOSUE
  45. MBAGOU JEAN BOSCO
  46. MBAGOU JEANNE
  47. MBOUMBOU MAKANGA JEAN-MARIE
  48. MBOUMI NZINZI JEAN CLAUDE
  49. MENGUE EKOMI ROGER
  50. MENGUE M’AKUE DIANE
  51. MENIE MEYI ANTOINE
  52. MIHINDOU MINZAMBA CARI
  53. MINKO MI ETOUA CHRISTIAN
  54. MOUELE ROMAIN
  55. MOUIRI BOUSSOUGOU DIEUDONNÉ
  56. MOUITY MOUNDOUNGA PATRICE
  57. MOUPOUMOU CLEMENT
  58. MOUSSAVOU FLORENTIN
  59. MVE EBANG MARCELIN
  60. NANG ONDO THIERRY
  61. NDIMAL BARRY
  62. NDJIMBI FRANCK
  63. NDJOUNGA JEAN BOSCO
  64. NDONG OBLANG FRANCOIS
  65. NDONGOU IEAN FRANCOIS
  66. NGABIKOUMOU WADA MESMIN BORIS
  67. NGOMA ANGELIQUE
  68. NGOUDII STAELLE LUDWINE
  69. NGUEMA NGUEMA SOSTHENE
  70. NGUIENO GUY NOEL DOMINIQUE
  71. NTOUTOUME BEATRICE
  72. NTOUTOUME MEBLAME AURELIEN
  73. NZEGOUMA NGOUENENY JOEL
  74. NZE NDONG NZE PASCAL FRANCK
  75. NZONDO ELOI
  76. NZUE EDZANG FREDERICK
  77. OBAME EYEGHE JEAN MARIE
  78. OBAME ONDO DANIEL
  79. ONDIAS LUC
  80. ODIOUA MALLY
  81. ONDZAMBI GERARD
  82. OGOULIGUENDE PEPECY
  83. ONANGUEMA FREDDY FERNANDEZ
  84. ONDZOUNGA RUFFIN PACOME
  85. ONGOUORI NGOUBILI FELICITE
  86. OSSINGA ONANGA ALBAN STEPHANE
  87. OTANDO CHARLES
  88. OVONO MBOUENGOU JEAN PLACIDE
  89. OWONO NDONG EDGARD
  90. POLO ÉP PANDZOU ODETTE
  91. REVANGUE ÉP ABIOME MADELEINE SIDONIE
  92. ROYEMBO ALBERT RICHARD
  93. SOUGOU LATSIERE ALIX BERTILLE
  94. TATY KOUMBA JEANINE
  95. TRISSAUGUI OGOULA GEORGES
  96. TSONO HUGUETTE
  97. WAURA FIDELE
  98. YEMBIT MANGALA IEAN DE DIEU
Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Suivre sur Twitter Envoyer un courriel il y a 7 heuresDernière mise à jour: 7 octobre 2023 à 9h10min
0 2 522 2 minutes de lecture
Afficher plus
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.
Laissez nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page