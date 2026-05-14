Égalité des droits économiques Hommes/Femmes : le Gabon 7e rang africain

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La Banque mondiale a publié son rapport Women, Business and the Law 2026 consacré à l’égalité des droits économiques entre les hommes et les femmes. L’étude, relayée par l’Agence Ecofin, a évalué 190 économies à travers le monde sur la base des cadres juridiques, de leur application effective et des mécanismes institutionnels favorisant l’autonomisation économique des femmes. En Afrique, l’Île Maurice occupe la première place avec 82,30 points sur 100. Le Gabon se distingue particulièrement en se classant au 7e rang continental avec un score de 74,08 points. Cette position classe ainsi le pays parmi les États africains les plus avancés en matière de promotion des droits économiques des femmes.

Le pays devance plusieurs grandes économies africaines et se positionne comme l’un des leaders de la sous-région d’Afrique centrale. Selon le rapport, cette performance traduit des avancées dans plusieurs domaines essentiels, notamment l’accès à l’emploi, la rémunération, les droits liés aux actifs et la participation des femmes à la vie économique. La nouvelle méthodologie adoptée par la Banque mondiale ne se limite plus à l’analyse des lois, mais prend également en compte leur application concrète ainsi que l’efficacité des structures chargées de faire respecter ces droits.

Le Gabon parmi les leaders africains

Avec ce classement, le Gabon confirme sa volonté de renforcer l’inclusion économique des femmes et de réduire les inégalités qui persistent. Le rapport met en avant les progrès enregistrés dans l’amélioration du cadre légal protégeant les femmes dans les sphères professionnelles et entrepreneuriales. Ces avancées participent à créer un environnement plus favorable à l’investissement féminin et à l’autonomisation économique, dans un contexte où plusieurs pays africains peinent encore à garantir une égalité réelle entre les sexes.

Comme dans plusieurs États africains, l’effectivité des droits et le renforcement des mécanismes institutionnels restent des enjeux importants. La Banque mondiale souligne ainsi la nécessité de poursuivre les réformes afin de garantir une meilleure application des lois et un accès plus équitable des femmes aux opportunités économiques. Pour le Gabon, ce classement constitue néanmoins un signal positif et un indicateur du chemin parcouru vers une plus grande égalité économique entre hommes et femmes.