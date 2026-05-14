Libreville : l’ascension du Christ célébrée à la Paroisse Sacré cœur 

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Il est monté au ciel! En ce jour de la célébration de la montée de Jésus Christ auprès de Dieu le Père, la Paroisse Sacré cœur d’Ozangue dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreville a, comme toute la communauté chrétienne catholique du monde, magnifié cette journée.

L’homélie, donnée par le Père Faustin, a une fois de plus édifié les fidèles sur l’importance et la portée de cette journée où le fils va siéger à la droite du Père. « Aujourd’hui nous célébrons l’Ascension qui est la montée de Jésus au ciel, quarante jours après sa résurrection. C’est le fruit de sa communion, de son humilité et de son obéissance envers Dieu le Père. Et là-bas il reçoit une place d’honneur, à sa droite», a déclaré le Père Faustin.

Le Saint-Esprit, la promesse tenue de Jésus-Christ

Chants par la chorale, mais aussi lecture de la parole, chaque instant de cette messe a été empreint de la présence du Saint Esprit. Pour cette occasion , le messager de Dieu a appelé les fidèles à la responsabilité, à la prière et au travail. Car, c’est à eux de partager le saint message à présent, comme l’a recommandé le Seigneur dans les saintes écritures. «Sa montée est un appel à la responsabilité, car il nous a laissé un travail à faire. Chacun dans son domaine doit partager la parole même s’il est parti. Il est là, il opère. »,a-t-il ajouté.

Quarante jours après sa résurrection à la fête Pascale, Jésus Christ est allé au Père avec comme promesse, le Saint-Esprit. Pour rappel, l’ascension est différente de l’assomption car elle est la montée du Christ au ciel, tandis que l’autre est la montée de Marie, sa mère, auprès du Seigneur. Prochain rendez-vous, la fête de la Pentecôte.